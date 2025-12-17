Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.
„Rusijos Valstybės Dūmoje buvo viešai pareikšta, kad per ateinančius metus paslauga bus visam laikui uždaryta, o turinio kūrėjams patariama „savanoriškai“ pereiti prie valstybės kontroliuojamų platformų“, – teigiama pareiškime.
Oficialiai sprendimas blokuoti platformą pateisinamas „teisės aktų pažeidimais“ ir „nepagarba šaliai“. Iš tiesų pagrindinė priežastis yra ta, kad „YouTube“ atsisako paklusti Rusijos valstybės cenzūrai, o Kremlius tai laiko grėsme režimui. Kovos su dezinformacija centras pabrėžė, kad platformos „YouTube“ blokavimas yra logiška serijos skaitmeninių draudimų tąsa. Rusijos valdžios institucijos sistemingai stumia iš rinkos pasaulines platformas, riboja susirašinėjimo programas, internetinius žaidimus, vaizdo ryšio paslaugas ir tuo pačiu metu naikina infrastruktūrą, naudojamą cenzūrai apeiti.
Vadovaudamasi šūkiu „skaitmeninis suverenitetas“, Rusija metodiškai kuria geležinę uždangą. Vladimiro Putino valdoma Rusija žingsnis po žingsnio artėja prie totalitarinio modelio, kuriame valstybė nusprendžia, ką piliečiai gali žiūrėti, ko gali klausytis ir kaip turėtų formuoti savo pasaulėžiūrą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos vyriausybė įgaliojo agentūrą „Roskomnadzor“ nuo 2026 m. kovo 1 d. blokuoti bet kokias interneto svetaines ir atjungti Rusijos interneto segmentą nuo pasaulinio tinklo, įskaitant atvejus, kai „platinamas uždraustas turinys“.
Naujausi komentarai