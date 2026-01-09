Kyjivas: Rusija smogė dviem krovininiams laivams Juodojoje jūroje, žuvo įgulos narys siras

Vienas iš laivų plaukė į pietinį Čornomorsko uostą pakrauti grūdų, o kitam laivui, kuriuo buvo gabenamas sojos pupelių krovinys, buvo smogta netoli Odesos uosto, platformoje „Telegram“ pranešė atkūrimo ministras Oleksijus Kuleba.
„Deja, per šį išpuolį žuvo vienas įgulos narys, Sirijos pilietis“, – pažymėjo O. Kuleba.
„Tai dar vienas pavyzdys, kaip Rusija sąmoningai taikosi į civilinius objektus, tarptautinę laivybą ir maisto logistiką“, – pridūrė jis.
Kyjivas ne kartą apkaltino Maskvą Juodosios jūros vandenyse užpuolus krovininius laivus, kuriais buvo gabenami maisto produktai į Ukrainą ir iš jos.
Praėjusį mėnesį Ukraina apkaltino Rusiją smogus dviem Turkijos krovininiams keltams. Vienas iš jų gabeno saulėgrąžų aliejų, o kitas – šviežių vaisių, daržovių ir kitų maisto produktų krovinį.
Ukrainai atakavus su Rusija siejamus tanklaivius prie Turkijos krantų, Ankara praėjusį mėnesį įspėjo dėl nerimą keliančios eskalacijos Juodojoje jūroje.
Su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu gruodį susitikęs Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) paragino paskelbti „ribotas paliaubas“ atakoms prieš uostus ir energetikos infrastruktūrą.
(be temos)
(be temos)