Rusijoje sulaikytas japonų žurnalistas

Pastaraisiais metais Rusija sulaikė kelis, jos teigimu, „nedraugiškų“ šalių piliečius, kaltindama juos darbu Vakarų žvalgybos tarnyboms.
Rusijos užsienio reikalų ministerija antradienį teigė, kad šis žurnalistas yra Yuki Imai iš laikraščio „Hokkaido Shimbun“, o atstovė spaudai pareiškė, jog jis kaltinamas „šnipinėjimu Rusijos teritorijoje“.
Rusijos saugumo tarnyba FSB pranešė, kad Tolimųjų Rytų Sachalino saloje buvo sulaikytas Japonijos pilietis, tačiau jo tapatybės neatskleidė.
Tarnybos teigimu, asmuo neva dirbo Japonijos žvalgybai ir rinko informaciją apie Rusijos gynybą.
Tokijas nurodė siekiantis gauti išsamesnės informacijos apie šį sulaikymą. Ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Minoru Kihara teigė, kad Japonijai nepavyko susisiekti su šiuo asmeniu ir apie jo sulaikymą nebuvo žinoma iki oficialaus pranešimo.
„Japonijos ambasada (...) Maskvoje ir generalinis konsulatas Južno Sachalinske kreipėsi į Rusijos institucijas, prašydami skubiai pateikti informaciją, taip pat atsižvelgti į humanitarinius aspektus ir užtikrinti sąžiningą bei nešališką elgesį“, – pareiškė užsienio reikalų ministras Toshimitsu Motegi.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad Japonijos užsienio reikalų ministerija ketina iškviesti Rusijos ambasadorių Nikolajų Nozdriovą ir pareikšti protestą.
Naujienų agentūrai AFP susisiekus su ministerija, ši pranešimų nepatvirtino.
Televizija „TV Asahi“ pranešė, kad ministerija sieks, jog žurnalistas būtų kuo greičiau paleistas, o naujienų agentūra „Kyodo News“ teigė, kad Tokijas taip pat ragins Maskvą suteikti informacijos apie bylą ir užtikrinti teisingą elgesį su žurnalistu.
„Hokkaido Shimbun“ pranešime teigė žinantis apie Rusijos pareigūnų pareiškimą, tačiau „vis dar tikslinantis detales“.
Valstybinės naujienų agentūros TASS ir „RIA Novosti“ pranešė, kad FSB „iškėlė baudžiamąją bylą Japonijos piliečiui“ – laikraščio „Hokkaido Shimbun“ korespondentui – ir kad jam buvo skirtas kardomasis kalinimas.
Rusijos žiniasklaida pranešė, kad jis bus laikomas areštinėje iki gruodžio 12 dienos.
„Apgailestaujame dėl Tokijo bandymų pasitelkti savo korespondentus Rusijoje (...) informacijai, kuria siekiama pakenkti mūsų valstybės saugumui, rinkti“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova ir pridūrė, kad tai „nėra pavienis atvejis“.
Kada įvyko sulaikymas ar teismo posėdis, nenurodoma. Už kaltinimus gresia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
2023-iaisiais dėl kaltinimų šnipinėjimu buvo sulaikytas JAV žurnalistas Evanas Gershkovichas, vėliau nuteistas 16 metų laisvės atėmimo bausme, o 2024 metais išlaisvintas per apsikeitimą kaliniais.
Maskva ir Tokijas dešimtmečius nesutaria dėl Ramiojo vandenyno salų virtinės, esančios prie šiaurės rytinių Japonijos krantų ir į pietvakarius nuo Rusijos Sachalino srities, statuso.
Kurilų salas, Japonijoje vadinamas „Šiaurės teritorijomis“, Rusija kontroliuoja nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kai jas užėmė Sovietų Sąjunga.
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