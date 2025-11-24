 Rusijos pajamos iš naftos ir dujų lapkritį sunyks trečdaliu

2025-11-24 16:29
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Rusijos naftos ir gamtinių dujų pardavimų pajamos šį mėnesį, palyginti su pernai lapkričiu, gali sumažėti maždaug 35 proc. iki 520 mlrd. rublių dėl naftos kainų kritimo bei rublio stiprėjimo, pirmadienį skelbia „Reuters“, remdamasi savais skaičiavimais.

Anot agentūros, palyginti su praėjusiu mėnesiu, jos veikiausiai bus 7,4 proc. menkesnės, o per pirmus 11 šių metų mėnesių Rusijos iždas naftos ir dujų pajamų gaus 22 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai – apytikriai 8 trln. rublių.

Rusiškos naftos paklausa ir kainos pradėjo ženkliai mažėti po to, kai spalio pabaigoje Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija įvedė papildomas sankcijas didžiausiems Rusijos naftos koncernams „Rosneft“ ir „Lukoil“ kaip Maskvos tęsiamos invazijos į Ukrainą finansuotojams.

Pasak „Reuters“, įplaukos iš naftos ir dujų yra pagrindinis Kremliaus pajamų šaltinis, jam tenka maždaug ketvirtadalis federalinio biudžeto pajamų, o jų sumažėjimas fiksuojamas jau kelis mėnesius.

Rusijos finansų ministerijos duomenimis, rugsėjį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, šios pajamos sumenko 32 proc., spalį – 27 proc., todėl neseniai jų metinis planas buvo apkarpytas nuo 10,94 trln. iki 8,65 trln. rublių.

