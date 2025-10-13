 Rusijos prekių eksportas į Europą per pusmetį sumenko 14,3 procento

2025-10-13 12:31
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Rusijos prekių eksportas į Europą sausį-rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumenko 14,3 proc., o importas iš Europos – 4,2 proc., skelbia Rusijos žiniasklaida, remdamasi Federaline muitine.

Rusijos prekių eksportas į Europą per pusmetį sumenko 14,3 procento

Eksportas į Europą per pirmus aštuonis šių metų mėnesius įvertintas 38,1 mlrd. JAV dolerių, importas iš Europos – 46 mlrd. dolerių.

Visas Rusijos prekių eksportas palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 5,2 proc. iki 264,2 mlrd. dolerių, importas – 0,1 proc. iki 177,9 mlrd. dolerių.

Eksportas į Aziją menko 2,7 proc. iki 203,6 mlrd. dolerių, į Afriką – 14,9 proc. iki 13,9 mlrd. dolerių, į Amerikos žemynus – 0,5 proc. iki 8,5 mlrd. dolerių, tuo tarpu importas iš šių regionų augo atitinkamai 0,2 proc. iki 118,5 mlrd. dolerių, 33,3 proc. iki 3,0 mlrd. dolerių ir 11,6 proc. iki 10,4 mlrd. dolerių.

Daugiau nei pusę viso Rusijos eksporto sudaro mineralinė produkcija, o beveik pusę importo – mechaniniai įrengimai bei panaši produkcija.

Himars
Kokios gali būti rozzkijos prekės į Europą? Fašistai turi būti užblokuoti 100 procentų.
1
0
Visi komentarai (1)

