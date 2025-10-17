„Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai raudos į pagalvę“, – pareiškė leidinys „Moskovskij komsomolec“.
Valstybės valdomas bulvarinis laikraštis publikavo ilgą straipsnį, kuriame džiaugsmingai ir išsamiai aprašė įvairių Vakarų žiniasklaidos priemonių vertinimus apie tai, kad V. Putinas neva pergurdavo Ukrainos prezidentą.
Tuo metu „Komsomolskaja pravda“ teigia, kad planuojamas susitikimas Budapešte yra „smūgis V. Zelenskiui į paširdžius“.
Laikraštis rašo, kad Kremlius neva eilinį kartą sugebėjo sumaišyti visas kortas V. Zelenskiui ir „Vašingtono vanagams“, o pertrauka Rusijos ir JAV derybose nutrūko.
Aiškinama, kad Rusija ir JAV vėl rado bendrą kalbą, o po ilgiau nei dvi valandas trukusio D. Trumpo ir V. Putino pokalbio negali būti jokios kalbos apie JAV raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.
Leidinys „Argumenty i fakty“ su džiugesiu pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) patyrė pažeminimą.
Planuojamam D. Trumpo ir V. Putino susitikimui buvo pasirinkta Vengrija, o tai neva yra nemaloni staigmena ES.
Primenama, kad Europos atstovai nedalyvavo V. Putino ir D. Trumpo susitikime Aliaskoje, neprisidėjo prie paliaubų susitarimo Gazos Ruože, o Ukrainos reikalai vėl gali būti sprendžiami be ES.
ELTA primena, kad Europos Komisija penktadienį pareiškė palankiai vertinanti Budapešte įvyksiantį JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos prezidento V. Putino susitikimą, jei jis gali padėti užbaigti karą Ukrainoje.
Kaip anksčiau rašė ELTA, V. Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.
Naujausi komentarai