Rutte: JAV plane yra daug gerų elementų, bet reikia patobulinimų

„Nenoriu nagrinėti plano eilutę po eilutės, ypač todėl, kad jis dabar yra svarstomas“, – pirmadienį televizijai „Fox News“ sakė M. Rutte.
„Kaip sakiau, plane yra daug gerų elementų... yra keletas elementų, kuriuos reikia patobulinti“, – pridūrė jis.
NATO generalinis sekretorius buvo paklaustas, kaip vertina faktą, kad derybose šiuo metu nedalyvauja Rusija.
„Tango šokamas dviese. (...) Bet viskas prasideda nuo plano, viskas prasideda nuo prezidento – prezidento Trumpo, kuris nori tai užbaigti“, – kalbėjo M. Rutte.
ELTA primena, kad JAV parengė 28 punktų planą karui Ukrainoje užbaigti, kuris buvo aptariamas savaitgalį Ženevoje vykusiuose derybose. Rusija šiose derybose nedalyvavo.
JAV prezidento planas, kuriame pakartojama keletas Rusijos kategoriškų reikalavimų (pavyzdžiui, kad Ukraina atiduotų dalį savo teritorijos, sumažintų kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO.), sulaukė pasipriešinimo tiek iš Kyjivo, tiek iš jo sąjungininkų Europoje, kurie siekia tam tikrų pakeitimų.