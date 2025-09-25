 Rutte: NATO labai rimtai žiūri į incidentus su dronais Danijoje

2025-09-25 15:13
BNS inf.

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad Aljansas labai rimtai žiūri į dronų skrydžius virš Danijos oro uostų ir stengiasi užtikrinti, kad pagrindinė infrastruktūra būtų apsaugota.

Rutte: NATO labai rimtai žiūri į incidentus su dronais Danijoje / Scanpix nuotr.

„Ką tik kalbėjausi su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen (Mete Frederiksen) apie dronų situaciją, į kurią žiūrime labai rimtai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Rutte.

„NATO sąjungininkės ir Danija kartu stengiasi užtikrinti mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą“, – pridūrė jis.

M. Frederiksen „X“ sakė, kad ji su M. Rutte aptarė „rimtą situaciją, susijusią su dronais virš Danijos oro uostų. Susitarėme, kad NATO bendradarbiaus su Danija, kad kartu spręstume, ką galime padaryti, kad užtikrintume saugumą ir apsaugą“.

Šiame straipsnyje:
dronai danijoje
NATO
diversija

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

Sakes Jevropai
NATO be Amerikos - tuscia vieta ir daug sudo smarves.
1
0
Dugnas
NATO pliurpia nesąmones ir yra paskutiniai myžniai.
2
0
Visi komentarai (2)

