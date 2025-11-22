Šaltiniai: Europos pareigūnai Ženevoje susitiks su JAV ir Ukrainos kolegomis

„Prancūzijos prezidento patarėjas rytoj (sekmadienį) vyks į Ženevą kartu su E3 (Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos) kolegomis“, – šeštadienį aukščiausiojo lygio susitikimo Pietų Afrikoje paraštėse sakė vienas šaltinis, prašęs neskelbti jo vardo.
„Derybos vyks tarp Jungtinių Valstijų, E3 ir ukrainiečių“, – pareiškė kitas šaltinis, taip pat kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Vienas ukrainiečių derybininkas kiek anksčiau šeštadienį pareiškė, kad Ukraina ir JAV Šveicarijoje netrukus pradės derybas dėl karo užbaigimo būdų.
Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas Kyjivui nusiuntė planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.
D. Trumpas įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
„Artimiausiomis dienomis Šveicarijoje pradėsime Ukrainos ir Jungtinių Valstijų aukšto rango pareigūnų konsultacijas dėl galimų būsimo taikos susitarimo parametrų“, – socialiniuose tinkluose šeštadienį parašė Ukrainos Saugumo tarybos sekretorius, ukrainiečių derybininkų komandos narys Rustemas Umerovas.
„Tai dar vienas dialogo etapas, vykstantis pastarosiomis dienomis ir visų pirma skirtas tam, kad suderintume savo viziją dėl kitų žingsnių“, – pridūrė buvęs gynybos ministras R. Umerovas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis keliomis minutėmis anksčiau patvirtino savo šalies delegaciją šioms deryboms. Jai vadovaus prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas.
V. Zelenskio įsake dėl derybininkų komandos sakoma, kad derybose taip pat dalyvaus Rusijos atstovai.
Rusija kol kas nepatvirtino savo dalyvavimo.
M. Rubio ir S. Witkoffas atvyks į Ženevą aptarti plano dėl karo Ukrainoje
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir diplomatinis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) sekmadienį atvyks į Ženevą aptarti prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) plano dėl karo Ukrainoje užbaigimo, naujienų agentūrai AFP patvirtino JAV pareigūnas.
Pareigūnas taip pat sakė, kad JAV kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas (Danielis Driskolas), kuris ketvirtadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, į šį Šveicarijos miestą atvyko jau šeštadienį.