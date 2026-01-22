 Šaltiniai: Lagarde iš renginio Davose išėjo per vidurį Europą kritikuoti ėmusio Lutnicko kalbos

2026-01-22 00:10
Jūras Barauskas (ELTA)

ECB pirmininkė Christine Lagarde išėjo iš Pasaulio ekonomikos forume surengtos vakarienės, iki galo neišklausiusi JAV prekybos sekretoriaus Howardo Lutnicko kalbos, kurioje jis puolė kritikuoti Europą, o renginio organizatoriai renginį nutraukė dar iki patiekiant desertą, teigė su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai, praneša „Reuters“.

Europos centrinio banko pirmininkė iš salės išėjo, kai H. Lutnickas ėmė žerti griežtą kritiką Europai, o kiti antradienį surengtos vakarienės dalyviai ėmė replikuodami jį pertraukinėti, teigė vienas iš šaltinių, kuris buvo informuotas apie tai, kas įvyko.

Vakarienę visiems pagrindiniams forumo nariams, taip pat valstybių vadovams ir kitiems garbingiems svečiams surengė įmonės „BlackRock“ generalinis direktorius Larry‘is Finkas, kuris taip pat yra Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) pirmininko pavaduotojas, pasakojo vienas iš dalyvių, pakviestų į šį renginį.

Pakvietimus į vakarienę gavo pora šimtų asmenų. Vienas iš šaltinių teigė, kad po to, kai dalyviai ėmė pertraukinėti H. Lutnicką ir žmonės pradėjo eiti iš salės, L. Finkas vakarienę nutraukė dar iki atnešant desertą.

ECB šį pranešimą komentuoti atsisakė. JAV prekybos departamentas ir Pasaulio ekonomikos forumas į naujienų agentūros „Reuters“ prašymą pateikti komentarą kol kas neatsiliepė.

JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimas perimti Grenlandiją buvo sutiktas aršiu ir emocingu Europos lyderių pasipriešinimu. Trečiadienį kalbėdamas Pasaulio ekonomikos forume Davose D. Trumpas pareiškė, kad, siekdamas įsigyti šią Arkties salą, jėgos nenaudos, bet vis tiek nori sudaryti sandorį dėl jos perėmimo.

 

 

Jaunalietuviai
O kokios tų visų amerikiečių tautybės? Kažkokie migloti įtarimai kyla...
1
0
