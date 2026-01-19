Nausėda išvyksta į Pasaulio ekonomikos forumą Davose

Tradiciniame renginyje, į kurį atvykstą politikos ir verslo lyderiai iš viso pasaulio, G. Nausėda aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, Europos saugumo ir gynybos stiprinimo bei globalius geopolitinius klausimus, vizito išvakarėse pranešė Prezidentūra.
Šalies vadovas taip pat dalyvaus viešoje diskusijoje „Europos vietos pasaulyje persvarstymas“, dvišaliuose susitikimuose su kitų šalių vadovais bei potencialių investuotojų Lietuvoje atstovais.
Prieš vykdamas į Davosą G. Nausėda lankysis Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) Ženevoje.
Susitikimo su CERN generaliniu direktoriumi Marku Thompsonu metu prezidentas aptars Lietuvos bendradarbiavimo su CERN kryptis, taip pat numatomus tolesnius žingsnius platesniam Lietuvos įsitraukimui į CERN ateities projektus ir Europos mokslo infrastruktūrą, teigiama pranešime.
G. Nausėda taip pat dalyvaus renginyje „Lietuvos ir CERN partnerystės stiprinimas siekiant užtikrinti Europos aukštųjų technologijų ateitį“.
