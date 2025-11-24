Šaltinis: gatvės muzikantė, atlikusi antikarines dainas, paleista iš kalėjimo išvyko iš Rusijos

Bet kokia vieša Maskvos puolimo prieš Ukrainą, prezidento Vladimiro Putino ar kariuomenės kritika Rusijoje draudžiama pagal griežtus cenzūros įstatymus, kuriuos žmogaus teisių grupės lygina su taikytais Sovietų Sąjungos laikais.
Diana Loginova, muzikos studentė, žinoma slapyvardžiu Naoko, buvo sulaikyta praėjusį mėnesį po gatvės koncertų Sankt Peterburge, kuriuose atliko šalį palikusių rusų atlikėjų Monetočkos ir „Noize MC“ dainas.
Šie pasirodymai sulaukė neįtikėtino populiarumo ir pritraukė dėmesį tuo metu, kai visuomenės pasipriešinimas Kremliui ir karui Ukrainoje yra praktiškai neegzistuojantis.
Žmogaus teisių advokatai tvirtina, jog mergina buvo įtraukta į vadinamąją karuselės praktiką, kai prokurorai nuolat pateikia vis naujus kaltinimus, kad kalėjime esantis asmuo negalėtų išeiti.
„Diana Loginova išvyko iš Rusijos“, – pirmadienį AFP pranešė šaltinis, artimas šiai bylai.
Tačiau šaltinis šiuo klausimu nepateikė išsamesnės informacijos.
Po to, kai D. Loginova ir dar keli jos grupės „Stoptime“ nariai buvo pasiųsti už grotų, socialiniame tinkle „TikTok“ išplito jaunuolius palaikantys vaizdo įrašai, o gatvėse buvo reiškiamas solidarumas, nepaisant baudų ar laisvės atėmimo bausmių rizikos.
Po to, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Maskva suintensyvino susidorojimą su opozicija ir tais, kas nepritaria jos puolimui.
D. Loginova buvo įkalinta dėl kaltinimų viešosios tvarkos sutrikdymu, Rusijos „kariuomenės diskreditavimu“ ir masinio susibūrimo organizavimu.
Rusijos ginkluotųjų pajėgų diskreditavimas tapo nusikaltimu pagal naują įstatymą, priimtą po to, kai Rusija pasiuntė karius į Ukrainą. Kremliaus kritikai pagal šį įstatymą nuolat sulaukia kaltinimų.
Buvo baiminamasi, kad D. Loginova bus kalinama, kol prokurorai rengs rimtesnius kaltinimus.
(be temos)