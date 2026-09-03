Sekmadienio rinkimai Vokietijoje: ką reikštų AfD pergalė?

Partija apklausose užtikrintai pirmauja ir netgi gali laimėti pakankamai mandatų, kad vyriausybę suformuotų viena, nors toks scenarijus dar toli gražu nėra garantuotas.
Vis dėlto, Vokietijos federalinė sistema suteikia 16 šalies žemių vyriausybėms plačius įgaliojimus.
Naujienų agentūra AFP apžvelgia, ką AfD vadovaujama vyriausybė reikštų praktiškai.
Migracija
AfD pagrindinis kandidatas Ulrichas Siegmundas pažadėjo išsiųsti kuo daugiau nuolatinio leidimo gyventi neturinčių migrantų, be kita ko, sulaikant daugiau žmonių iki jų deportacijos.
Partija žada „deportacija ir remigracija grįstą puolimo kampaniją“ ir teigia, kad AfD vadovaujama žemės vyriausybė atsisakytų priimti žmones, kurie neteisėtai atvyko iš saugios trečiosios šalies.
AfD taip pat nori imtis veiksmų prieš prieglobstį neteisėtai šalyje esantiems migrantams suteikiančias bažnyčias ir įpareigoti prieglobsčio prašytojus dirbti visuomenei naudingus darbus, nes antraip jie netektų išmokų.
Tačiau partijai gali nepavykti įgyvendinti visų savo pažadų.
Maxo Plancko socialinės antropologijos instituto analizės duomenimis, 21 iš 56 AfD planuojamų migracijos priemonių galėtų būti įgyvendinta tik nacionaliniu arba Europos lygmeniu.
Saugumas
Vokietijos vidaus žvalgybos tarnyba BfV Saksonijos-Anhalto AfD skyrių yra priskyrusi „dešiniųjų ekstremistų“ organizacijoms.
Partija apkaltino BfV politiniu kišimusi ir nori iš esmės reformuoti jos padalinį žemėje, neatmesdama net galimybės jį visiškai panaikinti.
AfD taip pat nori daugiau dėmesio skirti kovai su kairiųjų ekstremizmu ir steigti „piliečių patrulių“ grupes, kurios papildytų policijos darbą.
Policijos profesinės sąjungos šią idėją kritikuoja, teigdamos, kad ji pakirstų policijos teisėtos prievartos monopolį.
Visuomeninė žiniasklaida
U. Siegmundas teigė, kad vienas pirmųjų jo veiksmų pradėjus eiti pareigas būtų nutraukti sutartį, reglamentuojančią regiono visuomeninio transliuotojo statusą.
AfD nuolat kaltina Vokietijos visuomeninius transliuotojus šališkumu, o U. Siegmundas neslėpė, kad sutarties nutraukimas būtų spaudimo priemonė visuomeninei žiniasklaidai, siekiant ją priversti „reformuotis“.
Tačiau žiniasklaidos teisės ekspertai teigia, kad AfD planai greičiausiai prieštarautų konstitucinei pareigai užtikrinti visapusiškas visuomeninio transliavimo paslaugas.
Švietimas
Saksonijoje-Anhalte AfD teigia panaikinsianti mokymo namuose draudimą ir tėvų prievolę leisti vaikus į mokyklą. Tačiau tam reikėtų dviejų trečdalių daugumos parlamente, kurios AfD veikiausiai negaus. Be to, tokios priemonės tikriausiai susidurtų su papildomomis teisinėmis ir konstitucinėmis kliūtimis.
Per pirmąsias 100 dienų AfD taip pat žada uždrausti vaivorykštės vėliavą mokyklose, įvesti Vokietijos vėliavos naudojimą ir nacionalinio himno giedojimą.
Valstybinis iniciatyvos „Mokykla prieš rasizmą“ finansavimas būtų nutrauktas.
Ilgainiui AfD nori istorijos mokymo programoje skirti mažiau dėmesio nacių laikotarpiui, o daugiau – kitiems Vokietijos istorijos etapams, kaip antai 1871 m. įkurtai Vokietijos imperijai.
Partija taip pat nori plėsti rusų kalbos mokymą mokyklose ir atnaujinti nuo 2022 m. sustabdytus mokinių mainus su Rusija.
Šeimos politika
U. Siegmundas teigė kovoje su gyventojų skaičiaus mažėjimu norintis skatinti didesnį gimstamumą, o ne remtis imigracija. Panašią politiką propagavo buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.
Poros už kiekvieną iš pirmųjų dviejų vaikų gautų 2 tūkst. eurų „naujagimio pasveikinimo išmoką“, o už kiekvieną paskesnį vaiką – 4 tūkst. eurų.
AfD taip pat žada visiems vaikams mokyklose ir darželiuose užtikrinti nemokamą maitinimą.
U. Siegmundas interviu televizijai pripažino, kad šios priemonės kainuotų šimtus milijonų eurų, ir perspėjo, kad „ne viską galima padaryti iš karto“.
Kaip rašė ELTA, Vokietijos rinkimų ekspertų teigimu, šiuo metu AfD sulaukia palaikymo visose gyventojų grupėse. AfD apklausose renka apie 40 proc. balsų ir smarkiai lenkia Krikščionių demokratų sąjungą (CDU), kuri šiuo metu valdo koalicijoje su socialdemokratais (SPD) ir laisvaisiais demokratais (FDP).
Partija iki šiol niekada nedalyvavo nė vienoje iš 16 Vokietijos žemių ar federalinės vyriausybės valdančiųjų koalicijų, nes visos kitos pagrindinės partijos atsisako su ja bendradarbiauti – ši politika žinoma „ugniasienės“ pavadinimu.
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