Šiaurės Kinijoje – odė ledui

Harbine, kur kiekvieną žiemą yra pakankamai ledo ir sniego, dar baigiantis metams susirenka daugybė skulptorių varžytis dėl geriausios metų ledo skulptūros.
Bendras jų darbo rezultatas yra pasakiškas: skulptūros apšviečiamos iš vidaus, o dalis miesto tampa įspūdinga erdve, primenančia šventinį televizijos šou.
Šeimos atvyksta iš tolimiausių vietų, kad pamatytų šitą grožį.
Festivalis paprastai vyksta nuo gruodžio vidurio iki vasario pabaigos ir paverčia miestą stebuklinga žiemos pasaka.
Atvykėliai čia turi galimybę pasidžiaugti didžiausiu žemėje ledo architektūros parku – ledo ir sniego pasauliu.
Šioje ledo karalystėje įspūdingos didelio masto ledo skulptūros kontrastuoja su akinančiomis, spalvotomis šviesomis, sukurdamos svajonių atmosferą.
Iš ledo blokų pastatyti milžiniški rūmai ir pilys, o iš minkšto sniego kruopščiai išskaptuoti kvapą gniaužiantys meno kūriniai.
Svečiai gali ne tik ramiai pasivaikščioti po sniegu padengtą Kinijos sniego miestelio stebuklų šalį, bet ir pasimėgauti kitomis pramogomis – ledo čiuožyklomis, čiuožimu sniego vamzdžiais ar tiesiog slidinėjimu.
