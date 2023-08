Šiaurės Korėja staiga atšaukė pirmąjį tarptautinį komercinį skrydį po COVID-19 ribojimų

Nuo 2020-ųjų pradžios Šiaurės Korėja, reaguodama į COVID-19 pandemiją, uždarė savo sienas ir iš esmės užsiblokavo nuo išorinio pasaulio.

Pirmadienį žurnalistai susirinko Pekino sostinės tarptautiniame oro uoste laukti „Air Koryo“ skrydžio „JS151“ iš Pchenjano, numatyto 9 val. 50 min. vietos laiku.

Tačiau praėjus beveik dviem valandoms po numatyto atvykimo laiko, oro transporto bendrovė netikėtai pranešė, kad skrydis atšauktas. Tai sukėlė žiniasklaidos atstovų, laukiančių pirmųjų per daugelį metų tarptautinių keliautojų iš izoliuotos šalies, nusivylimo šūksnius.

Pekino oro uosto klientų aptarnavimo poskyris naujienų agentūrai AFP pranešė, kad „Air Koryo“ nenurodė skrydžio atšaukimo priežasties.

Pirmadienį AFP nepavyko susisiekti su „Air Koryo“ biuru Pekine, o žurnalistas, apsilankęs valstybinės oro transporto bendrovės atstovybėje Kinijos sostinėje, rado užrakintas duris.

Tačiau biuras atrodė gerai prižiūrimas, o tame pačiame aukšte dirbantis darbuotojas teigė, kad kartais pasirodo oro linijų darbuotojai, nors tą rytą jų nebuvo.

China said Monday it had approved restarting commercial flights between Beijing and the North Korean capital of Pyongyang, the first since its isolated ally closed its borders in early 2020.

Kinija pirmadienį pranešė, kad pritarė komercinių skrydžių tarp Pekino ir Šiaurės Korėjos sostinės atnaujinimui.

„Vasaros ir rudens skrydžių sezono metu (...) Kinijos pusė patvirtino keleivių skrydžių planus, pavyzdžiui, „Air Koryo“ maršrutais Pchenjanas–Pekinas ir Pekinas–Pchenjanas“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Wang Wenbinas (Vang Venbinas), turėdamas omenyje Šiaurės Korėjos valstybinę oro transporto bendrovę.

Leido tekvondo delegacijai dalyvauti varžybose Kazachstane

Pasak ekspertų, po trejus metus trukusios COVID-19 izoliacijos Pchenjane vis dažniau pastebima ženklų, kad pasienio kontrolė tampa lankstesnė.

Praėjusį mėnesį kinų ir rusų pareigūnai dalyvavo kariniame parade Šiaurės Korėjos sostinėje – tai pirmieji per daugelį metų šalyje apsilankę užsienio svečiai.

Praėjusią savaitę Pchenjanas leido sportininkų delegacijai dalyvauti tekvondo varžybose Kazachstane.

Naujienų agentūros „Yonhap“ ir „Kyodo“ pranešė, kad grupė žmonių, kaip manoma, Šiaurės Korėjos sportininkų, praėjusį trečiadienį kirto sausumos sieną su Kinija ir išvyko į Pekiną, o tada išskrido į Vidurinę Aziją.

Tikėtasi, kad pirmadienį „Air Koryo“ atliks pirmąjį komercinį skrydį per daugiau nei trejus metus.

Seulo susivienijimo ministerija, kuri tvarko santykius su Šiaurės Korėja, agentūrai AFP sakė, kad apie skrydžio atšaukimą visiškai nieko nežino.

„Pasirodė įvairių ženklų, kad Šiaurės Korėja vėl atidaro savo sienas“, – sakė pareigūnas.

„Tačiau kol kas sunku nustatyti, ar tai bus visiškas sienos atvėrimas, ar gana ribotas ir kontroliuojamas atvėrimas“, – pridūrė jis.

Specializuota interneto svetainė „NK News“ pirmadienį pranešė, kad „Air Koryo“ penktadienį ir ateinantį pirmadienį ketina vykdyti du skrydžius iš Rusijos Vladivostoko į Pchenjaną.