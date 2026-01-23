Sidabro kaina dėl neramumų, susijusių su JAV lyderio politika, pirmą kartą pasiekė 100 JAV dolerių

Sidabro kaina, kuri per vos pusketvirto mėnesio pašoko dukart, pasiekė rekordinį 100,29 JAV dolerio už unciją lygį.
Kainos kilimą taip pat skatina didelė šio metalo, kuris naudojamas saulės baterijose, elektronikoje ir juvelyrinių dirbinių gamyboje, paklausa.
Tuo metu aukso kaina penktadienį priartėjo prie visų laikų rekordo – 5 tūkst. JAV dolerių už unciją.
Investuotojai ekonominių neramumų laikais dažnai renkasi saugesniu laikomą turtą, prie kurio priskiriami ir brangieji metalai.
„Sidabro kaina ir toliau demonstruoja neįtikėtiną augimą“, – pažymėjo „Trade Nation“ vyresnysis rinkos analitikas Davidas Morrisonas (Deividas Morisonas).
Sidabro pasiūla yra ribota, o pirkėjai jį greitai išperka, kad galėtų panaudoti, be kita ko, dirbtinio intelekto duomenų centruose.
Spalio 9-ąją šio metalo kaina pasiekė tuomet rekordinius 50 JAV dolerių už unciją, o tai buvo aukščiausias lygis nuo 1980 metų.
