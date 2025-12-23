Šimtai šiaurės korėjiečių mėgino įsidarbinti „Amazon“

Platformoje „LinkedIn“ praėjusią savaitę paskelbtame įraše bendrovės „Amazon“ saugumo direktorius Stephenas Schmidtas teigė, kad Šiaurės Korėjos darbuotojai „bandė susirasti nuotolinio darbo IT srityje viso pasaulio, ypač JAV įmonėse“.
Jo teigimu, per pastaruosius metus bendrovė sulaukė beveik trečdaliu daugiau Šiaurės Korėjos piliečių paraiškų.
Šiaurės korėjiečiai paprastai naudojasi „nešiojamųjų kompiuterių fermomis“ – Jungtinėse Valstijose esančiais kompiuteriais, kurie būna nuotoliniu būdu valdomi iš užsienio, paaiškino jis.
Jis taip pat įspėjo, kad ši problema „nėra būdinga tik „Amazon“ ir „tikriausiai yra plačiai paplitusi visoje šioje pramonės šakoje“.
S. Schmidtas teigė, kad akivaizdūs požymiai, jog įsidarbinti mėgina būtent iš asmenys Šiaurės Korėjos, buvo netinkamai suformatuoti telefono numeriai ir abejotini išsilavinimo pažymėjimai.
Liepos mėnesį viena Arizonos gyventoja buvo nuteista daugiau nei aštuonerius metus kalėti už tai, kad buvo įsteigusi nešiojamųjų kompiuterių fermą, padėjusią Šiaurės Korėjos IT darbuotojams gauti nuotolinį darbą daugiau nei 300 JAV įmonių.
Pasak pareigūnų, ši schema jai Šiaurės Korėjai uždirbo daugiau nei 17 milijonų JAV dolerių.
Tuo tarpu Seulo žvalgybos agentūra praėjusiais metais įspėjo, kad Šiaurės Korėjos agentai naudojasi platforma „LinkedIn“, kurioje apsimesdami įdarbinimo agentais kreipiasi į gynybos įmonėse dirbančius Pietų Korėjos piliečius, kad gautų informacijos apie jų technologijas.
