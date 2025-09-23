Sirija tikisi pasiekti saugumo susitarimą su Izraeliu

Buvęs džihadistas A. al Sharaa surengė derybas su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, o vėliau pasakys kalbą Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje. Tai bus pirmas kartas per dešimtmečius, kai Sirijos lyderis kreipsis į JT Generalinę Asamblėją.
Sirijos pareigūnai iki metų pabaigos siekia sudaryti karinius ir saugumo susitarimus su Izraeliu.
„Tikiuosi, kad tai padės mums pasiekti susitarimą, kuris išsaugos Sirijos suverenitetą ir išsklaidys kai kurias Izraelio saugumo baimes“, – nurodė Sirijos prezidentas.
Tačiau jis atmetė teiginius, kad Sirija prisijungs prie vadinamųjų Abraomo susitarimų, pagal kuriuos Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir, vėliau, Bahreinas bei Marokas tapo pirmosiomis per kelis dešimtmečius arabų šalimis, normalizavusiomis santykius su žydų valstybe.
„Sirija skiriasi, nes šalys, dalyvaujančios Abraomo susitarimuose, nėra Izraelio kaimynės. Sirija patyrė daugiau nei 1 000 Izraelio reidų, smūgių ir įsiveržimų iš Golano aukštumų į Siriją“, – teigė prezidentas.
Tačiau jis taip pat išreiškė abejones dėl pasitikėjimo Izraeliu, klausdamas, ar žydų valstybė siekia plėstis Sirijoje, ir teigė, kad jis pažeidė taikos susitarimus su Egiptu ir Jordanija.
„Taip pat kyla didžiulis pasipiktinimas dėl to, kas vyksta Gazos Ruože – ne tik Sirijoje, bet ir visame pasaulyje, ir, žinoma, tai veikia mūsų požiūrį į Izraelį“, – pareiškė A. al Sharaa.
Sekmadienį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad atsirado nauja galimybė taikai su Sirija ir Libanu po to, kai žydų valstybės karinė kampanija smarkiai susilpnino grupuotę „Hezbollah“.
„Hezbollah“ yra Irano remiama Libano grupuotė, kuri palaikė artimus ryšius su pernai gruodį nuverstu ilgamečiu Sirijos prezidentu Basharu al Assadu.
Gegužę Rijade viešėjęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė derybas su A. al Sharaa ir paskelbė, kad atšaukia sankcijas Sirijai.
Sirijos prezidentas gyrė D. Trumpo žingsnį ir paragino JAV Kongresą visiškai panaikinti sankcijas, kurios „užkrauna naštą žmonėms, kurie jau nukentėjo nuo buvusio režimo priespaudos“.
JAV valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas nurodė, kad M. Rubio ir A. al Sharaa aptarė Sirijos santykius su Izraeliu ir paragino šalį pasinaudoti proga „sukurti stabilią ir suverenią tautą“.
