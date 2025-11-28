Damaskas: Pietų Sirijoje Izraelio pajėgos nukovė tryliką žmonių

Sirijos valstybinė televizija penktadienį ryte iš pradžių skelbė, kad žuvo 10 žmonių, bet vėliau Damasko provincijos sveikatos apsaugos agentūros direktorius Touficas Hassaba, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra SANA, sakė, kad žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 13.
Tarp žuvusiųjų yra moterų ir vaikų, nurodė Sirijos valstybinė televizija ir pridūrė, kad dešimtys šeimų pabėgo iš Beit Džino kaimo į netoliese esančias saugias vietoves.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad naktį per operaciją, kurios metu buvo sulaikyti įtariamieji iš Libano islamistų grupuotės „Jamaa Islamiya“, buvo sužeisti mažiausiai šeši kariai.
„Įtariamieji veikė Beit Džino vietovėje pietų Sirijoje ir rengė teroro išpuolius prieš Izraelio civilius gyventojus“, – sakoma Izraelio kariuomenės pareiškime.
Ji teigė, kad trys kariai buvo sunkiai sužeisti.
Vietos pareigūnas Abdul Rahmanas al Hamrawi naujienų agentūrai AFP sakė, kad Izraelis surengė reidą į pietvakarius nuo Damasko esančiame kaime, įsikūrusiame Hermono kalno papėdėje, ir kad tai sukėlė susirėmimus.
„Izraelio okupacinė kariuomenė įsiveržė į Beit Džiną, kad suimtų tris jaunus vyrus iš kaimo, dėl to kilo susirėmimai su gyventojais, kurie bandė pasipriešinti Izraelio įsiveržimui“, – sakė jis.
„Po susirėmimų Izraelio okupacinės pajėgos apšaudė vietovę iš artilerijos (pabūklų) ir (atakavo) dronais“, – teigė pareigūnas.
2024 metų gruodį nuvertus Sirijos lyderį Basharą al Assadą ir į Damaską atėjus naujai islamistų vadovybei, Izraelis surengė šimtus smūgių Sirijoje.
Izraelis skubiai pasiuntė karius į Jungtinių Tautų (JT) prižiūrimą buferinę zoną, kuri nuo 1974 metų skiria Izraelio ir Sirijos pajėgas Golano Aukštumose.
Sirija penktadienio nakties įvykius pasmerkė kaip karo nusikaltimą.
„Sirija smerkia (...) nusikalstamą Izraelio kariuomenės agresiją“ Beit Džino kaime, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Jame teigiama, kad tokiais veiksmais siekiama įžiebti konfliktą regione.
„Tai yra karo nusikaltimas“, – teigė ministerija.
Naujausi komentarai