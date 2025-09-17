Slovakijos vyko dideli antivyriausybiniai protestai

Nuo to laiko, kai 2023-iaisiais R. Fico sugrįžo į valdžią, Europos Sąjungos (ES) ir NATO narėje Slovakijoje įvyko virtinė protestų prieš jo veiksmus suvaržant teises ir siekiant glaudžių ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Antradienį priešais pagrindinį vyriausybės pastatą Bratislavoje susirinkę protestuotojai šaukė „Gana Fico! Fico, eik į kalėjimą!“ ir „Gana. Mums nusibodo!“.
Protestą sušaukė stipriausia opozicinė partija „Progresyvioji Slovakija“ (PS). Organizatoriai sakė, kad dalyvių buvo 18 tūkstančių.
17-metė Laura Codorova sakė, kad protestuoja prieš vyriausybės „melus ir, bendrai, nežmoniškumą“.
„Noriu likti Slovakijoje, bet su kiekviena diena mano pasiryžimas mąžta (...). Jaučiu, kad jų (vyriausybės) dabar priimami sprendimai paveiks mano ateitį“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
Praėjusią savaitę R. Fico ministrų kabinetas pasiūlė išlaidų mažinimo priemonių, įskaitant pasiūlymą slovakams labiau prisidėti prie sveikatos draudimo ir kelių valstybinių švenčių panaikinimą.
Nuo sausio pradžios tūkstantinės minios ne kartą protestavo prieš vyriausybę.
R. Fico, vienas iš nedaugelio Kremliaus sąjungininkų Europos Sąjungoje, sugrįžęs į valdžią priartino Bratislavą prie Maskvos.
Jis nepritarė ES sankcijoms Rusijai dėl 2022-ųjų vasarį pradėtos invazijos į Ukrainą, įrodinėdamas, kad dėl to kiltų pavojus jo šalies energetiniam saugumui. Slovakų premjeras taip pat ne kartą kritikavo vyriausybę Kyjive.
Anksčiau šį mėnesį R. Fico Kinijoje susitiko su V. Putinu, o šis gyrė jo „nepriklausomą poziciją“.
5,4 mln. gyventojų turinčios Slovakijos vyriausybė taip pat stumia konstitucijos pataisą LGBTIQ teisėms apriboti. Šiuo pasiūlymu keliamas klausimas ir dėl ES teisės viršenybės.
R. Fico taip pat ėmėsi griežčiau kontroliuoti esą priešiškas žiniasklaidos priemones ir pakeitė svarbias figūras šalies kultūros institucijose.
