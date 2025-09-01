Smarkūs vėjai privertė flotilę su pagalba Gazai grįžti į Barseloną

Sekmadienį iš šio Ispanijos miesto išplaukė apie 20 laivų, siekiančių „atverti humanitarinį koridorių ir nutraukti vykstantį palestiniečių tautos genocidą“ Izraelio ir „Hamas“ kare, pranešė akcijos „Pasaulinė sumudo flotilė“ (angl. Global Sumud Flotilla) rengėjai. Žodis „sumud“ arabų kalba reiškia „atkaklumas“.
Tačiau „dėl nesaugių oro sąlygų, pabandę plaukti jūra grįžome į uostą, kad palauktume, kol audra praeis“, – nurodoma organizacijos pranešime, kuriame jokios informacijos apie tai, kada tiksliai laivai grįžo į Barseloną, nepateikiama.
„Dėl to teko atidėti išvykimą, kad išvengtume sunkumų su mažesniais laivais“, – teigiama pranešime, kuriame minimi gūsiai, viršijantys 55 kilometrų per valandą greitį.
„Šį sprendimą priėmėme siekdami teikti pirmenybę visų dalyvių saugumui ir gerovei bei užtikrinti sėkmingą mūsų misijos įgyvendinimą.“
Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad organizatoriai susitiks nuspręsti, ar vėliau pirmadienį tęsti ekspediciją.
Tarp aktyvistų iš dešimčių šalių yra G. Thunberg, aktoriai Liamas Cunninghamas iš Airijos ir Eduardas Fernandezas iš Ispanijos, taip pat Europos įstatymų leidėjai ir visuomenės veikėjai, įskaitant buvusią Barselonos merę Adą Colau.
Flotilė Gazą turėtų pasiekti rugsėjo viduryje. Tai jau trečias aktyvistų mėginimas laivais pristatyti humanitarinės pagalbos į karo nuniokotą Palestinos teritoriją – pirmuosius du birželį ir liepą Izraelis blokavo.
Jungtinės Tautos Gazoje yra paskelbusios bado padėtį, įspėdamos, kad 500 000 žmonių susiduria su „katastrofiškomis“ sąlygomis.
Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių grupuotė „Hamas“ per valstybės sieną surengė precedento neturintį išpuolį prieš Izraelį, per kurį, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Remiantis grupuotės „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 63 459 palestiniečiai, dauguma jų – civiliai gyventojai.
