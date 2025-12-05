Socialiniuose tinkluose plinta melagingi teiginiai apie užterštą maistą iš Ukrainos

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai toje plačioje platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras (KDC).
Pažymėtina, kad tokiuose manipuliaciniuose pranešimuose vartotojai raginami boikotuoti produktus su kodu 482 – standartiniu EAN brūkšniniu kodu, kuriuo žymimi Ukrainoje pagaminti produktai, neva dėl to, kad „visi ukrainietiški produktai yra užteršti“.
„Tokios klastotės remiasi realiais atvejais, kai tam tikros produktų partijos – nebūtinai iš Ukrainos – neatitinka kokybės standartų. Tačiau propagandistai sąmoningai apibendrina pavienius atvejus, kad sukurtų klaidingą įspūdį, kad visos ukrainietiškos prekės yra pavojingos“, – pabrėžė KDC.
Lenkijos institucijos reguliariai skelbia įspėjimus apie konkrečius produktus, kurie neatitinka saugos normų, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. Todėl tokie apibendrinimai kaip „visi ukrainietiški maisto produktai yra nuodingi“ yra klasikinė dezinformacijos taktika.
„Manipuliacijos, susijusios su 482 kodu, yra dalis antiukrainietiškos kampanijos, kuri nuo plataus masto karo pradžios Lenkijoje tapo intensyvesnė. Jos tikslas – pakenkti ukrainiečių ir lenkų tarpusavio pasitikėjimui, sėti priešiškumą tarp abiejų tautų ir didinti spaudimą Varšuvai, šiai priimant politinius sprendimus, susijusius su parama Ukrainai. Tai visiškai atitinka Kremliaus informacinės politikos Lenkijoje tikslus“, – pažymėjo KDC.
