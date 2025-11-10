S&P patvirtino galiojantį Lenkijos reitingą A- ir jo stabilią perspektyvą

„Stabili perspektyva atspindi pusiausvyrą tarp tvirtų Lenkijos ekonomikos augimo per artimiausius dvejus metus perspektyvų ir didėjančio ekonominio pažeidžiamumo rizikos, susijusios su sparčiai augančia valstybės skola“, – nurodė agentūra.
Toks S&P sprendimas prasilenkė su kitų dviejų pagrindinių kredito reitingų agentūrų „Fitch“ ir „Moody's“ neseniai priimtais sprendimais sumažinti Lenkijos reitingo perspektyvą iki neigiamos, pačių reitingų nekeičiant (atitinkamai A- ir A2).
S&P pažymėjo, jog Lenkijos fiskalinė perspektyva išlieka silpna, o grynoji valdžios sektoriaus skola iki 2028-ųjų išaugs iki veikiausiai 67 proc. bendrojo vidaus produkto. Jos augimas siejamas su didelėmis gynybos ir socialinėmis išlaidomis, taip pat tikėtinomis papildomomis išlaidomis prieš parlamento rinkimus 2027 metais.
Anot agentūros, Lenkijos reitingas gali būti sumažintas, jei pablogėtų ekonomikos augimo perspektyvos, taip pat karo Ukrainoje paaštrėjimo atveju. Reitingo didinimo perspektyvos sietinos su valstybės iždo deficito mažinimu bei skolos augimo lėtėjimu.
