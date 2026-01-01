 Spartėjo bankų skolinimo augimas euro zonoje

Spartėjo bankų skolinimo augimas euro zonoje

2026-01-02 12:34
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Namų ūkiams euro zonoje bankų išduotų paskolų suma lapkritį, palyginti su tuo pat mėnesiu užpernai, padidėjo 2,9 proc. iki 7,094 trln. eurų, rodo Europos Centrinio Banko (ECB) paskelbti duomenys.

Spartėjo bankų skolinimo augimas euro zonoje
Spartėjo bankų skolinimo augimas euro zonoje / Pixabay nuotr.

Prieaugis buvo didžiausias nuo 2023 metų kovo ir didesnis už rinkoje prognozuotus vidutiniškai 2,8 procento.

„Trading Economics“ pažymi, jog šis augimas atspindi tolesnį kredito paklausos atsigavimą, kurį skatina ECB pinigų politikos švelninimo sprendimai.

Skolinimo įmonėms metinis augimo tempas lapkritį pasiekė 3,1 proc. – didžiausią nuo 2023-iųjų birželio.

Bendras skolinimo privačiajam sektoriui, tai yra namų ūkiams ir ne finansų įmonėms, augimas paspartėjo nuo 3,0 proc. spalį iki 3,4 proc. lapkritį.

Šiame straipsnyje:
euro zona
bankų skolinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų