Bulgarija pasitinka 2026-uosius įstojusi į euro zoną

Balkanų šalis yra ES narė nuo 2007 m. ir tapo pirmąja, įsivedusia eurą po Kroatijos, 2023 m. pradėjusios naudoti bendrus pinigus.
Narystė euro zonoje palengvina prekybą ir keliones. Verslininkams ar investuotojams nebereikės rūpintis valiutų kursais. Turistai taip pat gauna naudos, nes jiems nebereikia įsigyti vietos pinigų ir už tai sumokėti.
Fiksuotas valiutos kursas yra 1,95583 levo už eurą – lygiai toks pats, koks buvo į eurus konvertuojant Vokietijos markes.
Vis dėlto daugelis Bulgarijos, vienos iš skurdesnių ES šalių, gyventojų abejoja, ar bendri pinigai jiems bus naudingi. Didelis susirūpinimas kyla dėl to, kad euras padidins kainas ir pinigų pakeitimas pasirodys per brangus. Kai kurie baiminasi, kad Bulgarija neteks dalies savo nepriklausomybės.
Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas Naujųjų metų kalboje, transliuotoje per valstybinę televiziją, kritikavo tai, kad nebuvo referendumo dėl euro įvedimo. „Esantieji valdžioje nenorėjo klausytis piliečių“, – sakė R. Radevas.
Euro priešininkai surinko daugiau nei 600 tūkst. parašų už referendumą, tačiau provakarietiška Bulgarijos parlamento dauguma atmetė R. Radevo pasiūlymą jį surengti.
Savo ruožtu Europos Centrinis Bankas (ECB) pabrėžė daugybę euro zonos privalumų. ECB pirmininkė Christine Lagarde žadėjo bulgarams gerovę ir saugumą.
6,4 mln. gyventojų turinti Bulgarija tapo 21-ąja eurus įsivedusia šalimi, nuo trečiadienio vidurnakčio atsisakiusi savo pinigų levų, naudotų nuo XIX a. pabaigos. Šalies vyriausybės viena po kitos pasisakė už prisijungimą prie euro zonos, tikėdamosi, kad tai paskatins Bulgarijos ekonomiką, sustiprins ryšius su Vakarais ir apsaugos nuo Rusijos įtakos.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad Bulgarijos prisijungimas prie euro zonos yra „svarbus etapas šaliai, euro istorijai ir visai ES“.
Euras suteiks „praktinės naudos Bulgarijos piliečiams ir verslui, palengvins keliones ir gyvenimą užsienyje, padidins rinkų skaidrumą ir konkurencingumą bei palengvins prekybą“, – sakė ji.
Prieš euro įvedimą kai kurie žmonės, įskaitant verslų savininkus, skundėsi, kad sunku įsigyti eurų, o parduotuvių savininkai teigė negavę užsakytų startinių eurų paketų. Bankai perspėjo apie galimus sutrikimus bankomatuose valandomis prieš perėjimą prie eurų.
Remiantis naujausia Eurobarometro apklausa, eurų šalyje nepageidauja 49 proc. bulgarų. Neabejojama, kad tvyrant politiniam nestabilumui antieuropietiški politikai pasinaudos bet kokiomis su euro įvedimu susijusiomis problemomis.
Pirmą kartą dvylika šalių įsivedė eurus 2002 m. sausio 1 dieną. Bulgarijai įstojus į euro zoną, bendrą ES valiutą naudojančių europiečių skaičius viršija 350 milijonų.
Naujausi komentarai