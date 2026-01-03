Euro epochos kainos: pokyčiai po 11 metų

Brango keturis kartus
Per vienuolika metų auksas, statybinės medžiagos ar grožio paslaugos brango ne procentais, o kartais.
Kai kurie produktai ir alkoholis pabrango itin stipriai, o tokių maisto produktų kainų, kokios buvo 2014 m. gruodį, prieš įvedant eurą, niekas net jau nebepamena.
2014-aisiais 30 kiaušinių padėklas turguje kainavo 9 litus, o tai yra 2,61 euro.
Dabar tiek prekybos centruose prašoma už 10 vienetų dėžutę. Išeitų, kad kiaušiniai brango tris kartus.
Šviežių ilgavaisių agurkų kilogramas prekybos centruose kainavo 4,99 lito (1,45 euro).
Šią savaitę šviežių agurkų kaina parduotuvėse be akcijos siekė 3,49 euro, už vienetą prašoma 1,39 euro.
Pigesnių grikių kruopų pakuotė prekybos centruose buvo parduodama už 4,99 lito (1,45 euro) už kilogramą.
Šiuo metu pigiausių grikių pakuotė kainuoja 1,48 euro, bet joje – 800 gramų.
Svogūnų kilogramas, prieš pasikeičiant nacionalinei valiutai, kainavo 59 lietuviškus centus. Dabar jų kaina siekia 55 euro centus, o tai reiškia, kad ši daržovė brango daugiau nei tris kartus.
Kininių kopūstų kilogramas 2014 m. pabaigoje kainavo 1,99 lito (0,58 euro). Dabar – 2,29 euro. Tai keturis kartus didesnė kaina nei anuomet.
Slyvinių pomidorų kilogramas 2014 m. gruodžio 29-ąją viename uostamiesčio prekybos centre kainavo 5,59 lito (1,62 euro). Tokia kaina matyti nuo 2014 m. pabaigos išsaugotame prekybos centro čekyje.
Vasarą šios daržovės kainuodavo gerokai pigiau. Agurkų ar pomidorų kilogramas sezono metu kainavo vos 1,49 lito (0,43 euro).
Šią savaitę viename populiariame prekybos centre šių pomidorų kilogramo kaina siekė 2,65 euro.
Švenčių vaišės – pigesnės
Per 2014 m. Kalėdas uostamiesčio prekybos centruose konservuotų baltųjų pupelių indelis kainavo 1,69 lito (0,49 euro), raudonųjų – 1,79 lito (0,52 euro).
Šią savaitę šių populiarių rūšių pupelių konservų dėžutė kainuoja nuo 65 iki 69 euro centų.
Baltieji plikyti ryžiai prieš vienuolika metų kainavo 2,75 lito (0,8 euro).
Tos pačios rūšies ryžių pakuotė dabar kainuoja 1,19 euro.
Mandarinų 2014-ųjų Kalėdoms buvo galima įsigyti už 4,99 lito (1,45 euro).
Šią savaitę mandarinų kilogramas be akcijos kainavo 1,99 euro.
Degtinės „Zelionaja marka“ 0,5 litro butelis per 2014 m. Kalėdas kainavo 19,99 lito (5,8 euro).
Šių metų šventėms už šios rūšies degtinės butelį teko pakloti daugiau nei dvigubai – 12,45 euro.
Originali lietuviška degtinė prieš vienuolika metų kainavo 20,69 lito (beveik 6 eurus).
Šiuo metu už šešis eurus puslitrio degtinės neįmanoma gauti. Šios rūšies butelis prekybos centruose kainuoja 9,29 euro.
Brango net smulkmenos
Per vienuolika metų brango ir smulkiausi, buityje naudojami daiktai.
Penkių vienetų indų plovimo kempinėlių pakuotė anuomet kainavo 0,69 lito (0,2 euro). Šiuo metu pigiausia tokia pakuotė kainuoja 0,69 euro.
Vienas populiariausių tualeto valiklių anuomet kainavo 7,49 lito (2,17 euro). Šiuo metu šios paskirties valiklis parduodamas už 3,49 euro.
Vaikų mėgstamų kramtomų guminukų pakuotė kainavo 4,99 lito (1,45 euro).
Dabar šių saldėsių 175 gramų pakuotė akcijos metu kainavo 0,99 euro, be akcijos – 2,79 euro.
Pigiausi dviejų sluoksnių popieriniai rankšluosčiai anksčiau buvo parduodami po 2,99 lito (0,86 euro).
Šiuo metu uostamiesčio prekybos centruose tokių pat rankšluosčių pakuotę pavyko rasti už 2,48 euro.
Stintos kainuotų 51 litą
Dienraštyje „Klaipėda“ 2015 m. sausį rašyta ne viena publikacija apie valiutos pasikeitimus ir prekių kainas.
Pirmosiomis dienomis po euro įvedimo daugiausia skirta dėmesio tam, ar prekybininkai teisingai nurodė kainas eurais.
Kai kurių maisto prekių kainos augo iš karto po Naujųjų.
Dienraštis 2015 m. sausio 10 d. fiksavo, kad uostamiesčio turgavietėse pirmųjų stintų kilogramas kainavo 18 litų (5,2 euro), o smulkesnių stintų buvo galima įsigyti ir po 12 litų (3,47 euro) už kilogramą.
Palyginimui – praėjusį savaitgalį uostamiestyje fiksuota net 15 eurų kaina už stintų kilogramą. Anuomet tai būtų buvusi pribloškianti suma – 51,75 lito.
Daugiau nei prieš dešimtmetį vyravusių maisto kainų daugybė žmonių jau nepamena.
Tuo, kad 400 gramų grietinės indelis galėjo kainuoti nuo 94 euro centų iki 1,25 euro, daugelis net nepatikėtų.
1,2 kilogramo silkių filė anuomet turguje pardavinėta po 15,9 lito, o tai yra 4,9 euro.
Dienraščio archyvuose yra nuotraukų, kuriose fiksuota 2014 m. pabaigos degalų kaina – benzinas kainavo 4,58 lito (1,31 euro), dyzelinas – 4,37 lito (1,26 euro).
Šoktelėjo aukso vertė
Prieš 11 metų gryno aukso gramo kaina siekė 104 litus. Tai sudarė 30,12 euro.
Dabar reklamose skelbiama, kad aukso gramo kaina siekia beveik 114 eurų.
Orientacinės investicinio aukso kainos Lietuvoje – 117,4 euro.
Tai yra vidutinė pardavimo kaina, rinkoje ji svyruoja nuo 115,7 iki 118,5 euro už gramą.
Aukso supirkimas – nuo 107,7 iki 110,6 euro už gramą.
Kiek mokėta už dešrą?
Tinklalapio „produktukainos.lt“ archyvuose nurodyta, kad 2014 m. gruodį kilogramas kiaulienos kumpio be kaulo kainavo 12,87 lito (3,73 euro).
Sprandinės kilogramas – 16,27 lito (4,74 euro). Nugarinės – 17,25 lito (5 eurai).
Man patinka eurais švaistytis. Aš juk – pensininkė.
Fasuotos kiaulienos šaltai rūkytos dešros kilogramo kaina siekė 50,59 lito (14,6 euro).
Pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Kristina Buslajeva, paklausta, ar pamena kainas litais, tik nusijuokė.
„Man patinka eurais švaistytis. Aš juk – pensininkė“, – ironizavo moteris.
Klausinėjama, ar pensininko kišenė jaučia augančias kainas, K. Buslajeva patikino, kad lietuviai kaip ir anuomet, taip ir dabar ieško akcijų.
„Kiek grikiai kainavo, nepamenu, nes jų nevalgau. Bet apytiksliai maisto kainos kainuoja eurais tiek, kiek litais kainavo. Grubiai sakant, tris su puse karto viskas pabrango“, – pastebėjo moteris.
Medžioja akcijas
„Visų mūsų akys į akcijas krypsta. Bet kad ir tos akcijos nelabai tikros. Prekybininkai pirma pabrangina prekes, o po to akciją esą pritaiko“, – kalbėjo moteris.
Klaipėdietė prisiminė, kad vyrą kirpykloje anksčiau nukirpdavo už dešimt litų, dabar mažiausiai dešimt eurų reikia.
Kita klaipėdietė Roma prisiminė, kad ji savo retus plaukus kirpdavo už penkis litus.
„O dabar 17 eurų moku. Plaukų tai mažiau, o moku gerokai brangiau“, – pastebėjo 80-metė Roma.
Anksčiau ilgų plaukų kirpimas ir šaknų dažymas atsieidavo 50–55 litus. Įvedus eurą, kirpėjų paslauga iš karto pabrango, už tą patį kirpimą jau buvo imama 20 eurų (o tai yra 69 litai).
Dažymas sruogelėmis anuomet ne visur siekdavo šimtą litų.
2025 m. gruodį ilgų plaukų dažymas sruogelėmis vienai klaipėdietei atsiėjo 95 eurus. Kai kur ši paslauga gali kainuoti ir 200 eurų.
„Prieš vienuolika metų mūsų perkamoji galia buvo visai kitokia nei dabar. Viskas brango, matau nerealias kainas. Dabar nugarinės kaina siekia septynis eurus, vadinasi, ši mėsa brango labai stipriai. Tačiau reikia pripažinti, kad pensijos jau yra pakeltos, negaliu net lyginti su anais laikais“, – kalbėjo K. Buslajeva.
