Visureigių pasirinkimas: brutali išvaizda neapsaugo net nuo gilės

Dairydamiesi naudoto nedidelio miesto visureigio Lietuvos rinkoje susiduriame su gausybe variantų. Toli gražu ne visi populiarių miesto visureigių gamintojai gali pasiūlyti gerą kainos ir kokybės santykį.
Tarp lietuviams žinomų modelių užsirekomendavo japoniški „Nissan Qashqai“, „Honda HR-V“, „Subaru XV“, „Mitsubishi Eclipse Cross“, „Suzuki SX4 S-Cross“, korėjietiški „Kia Niro“, „Hyundai Tucson“, vokiški „Volkswagen T-Roc“, „Opel Grandland X“, „Seat Ateca“, „Škoda Karoq“, prancūziški „Peugeot 3008“ ir „Renault Kadjar“. Tai dar toli gražu ne visi.
Taigi, naudotų miesto visureigių mūsų rinkoje yra tiek, kad apsisuktų galva.
Kuris iš šių automobilių tinkamiausias, kurio savybės labiausiai atitinka konkretaus žmogaus poreikius ir kurio geriausias kainos ir kokybės santykis? Į šiuos klausimus pabandė atsakyti atsiliepimų ir skelbimų portalas autoasas.lt.
Jo specialistai, remdamiesi Lietuvos vairuotojų patirtimi, išanalizavo penkių geriausiai šioje klasėje vertinamų automobilių savininkų įvertinimus. Kadangi Lietuvoje įregistruojamų automobilių amžiaus vidurkis yra apie dešimt metų, vertinami buvo panašaus senumo modeliai.
Populiarusis „japonas“
Penketuką su 4,1 balo įvertinimu pradeda „Nissan Qashqai“. Šis visureigis, gamintas nuo 2013 iki 2021 m., dabar kainuoja nuo 6 iki 17 tūkst. eurų.
Savininkai išskiria „Nissan Qashqai“ pranašumą – itin taupius dyzelinius variklius (darbinis tūris 1,5–1,6 l). Jų degalų sąnaudos siekia nuo 4,3 iki 6,4 l/100 km. Benzininiai modeliai ypač rekomenduojami su 2,0 l atmosferiniais benzininiais varikliais, kurie yra ilgaamžiai ir patikimi.
Erdvus salonas ir patogios sėdynės tinkamos ilgoms kelionėms, buvo gaminamos „Qashqai+2“ septynvietės versijos. Aukštos komplektacijos „Tekna“, „N-Tec“ versijos turi panoraminį stogą.
Savininkai išskyrė ir trūkumus. Tai prasta garso izoliacija, CVT pavarų dėžė lepi ir jautri – nemėgsta priekabų tempimo, ratų prabuksavimo. 1,2 l benzininiai varikliai pasižymi konstrukciniais defektais. Rekomenduojama keisti variklio grandinę ir tepalo siurblį kas 100 tūkst. km, nes gedimas gali padaryti rimtos žalos.
Pravažus, bet vangus
Ketvirtąją vietą su 4,2 balo įvertinimu užima „Subaru XV“. Gamintas nuo 2012 iki 2018 m. automobilis kainuoja nuo 4 tūkst. iki 10 tūkst. eurų.
Modelis pasižymi puikiu pravažumu, pakaba puikiai susidoroja su kelio nelygumais. „Subaru XV“ užtikrintai valdomas ir sudėtingesnėmis sąlygomis. Su 2,0 l dyzeliniu varikliu mišrios degalų sąnaudos siekia tik 5,6 l/100 km.
Plastikas salone minkštas, viskas atrodo kokybiškai pagaminta. Patogi sėdėsena, ergonomiškas prietaisų išdėstymas. Net kelerius metus automobilius naudoję savininkai nurodė, kad nesusidūrė su rimtomis problemomis.
„Dažniausiai minimas trūkumas yra prasta garso izoliacija. Benzininiai varikliai laikomi vangiais, ypač su automatine pavarų dėže. Pasigendama traukos. Plonos ir minkštos skardos labai lengvai įlenkiamos – net nukritusi gilė gali palikti žymę. Varikliai gali ryti tepalus – net po 1 l/5 tūkst. km. Be to, šis modelis nepakankamai talpus didesnei šeimai“, – teigė autoasas.lt automobilių analitikas Nerijus Paketūras.
Patogu parkuotis
Trečioje vietoje su tokiu pat 4,2 balo įvertinimu įsitvirtino „Hyundai Tucson“. Korėjietiškas automobilis, gamintas nuo 2015 iki 2021 m., mūsų rinkoje kainuoja nuo 9 iki 16 tūkst. eurų.
Daug savininkų pažymi jo patikimumą, per keletą metų eksploatacijos jie patyrė tik minimalių išlaidų tepalams ir filtrams keisti. Moderni, solidi automobilio išvaizda. Net bazinėse komplektacijose gausu įrangos, tarp jos – ir šildomas vairas. Savininkams imponuoja erdvaus salono surinkimo kokybė, o gerai matomas automobilio priekis padeda parkuojantis.
Vienas dažniausiai minimų trūkumų – prasta garso izoliacija. Realiomis sąlygomis degalų sąnaudos žymiai didesnės, nei nurodo gamintojas: benzininių variklių (ypač 1,6 T) siekia 9–11 l/100 km. Pakaba kietoka, silpnas 1,6 GDI variklio akseleravimas mažomis apsukomis. Jautri antiprabuksavimo sistema – žiemą pusnyse traukos kontrolė gali stabdyti pajudėjimą, tad tenka ją išjungti.
„Opel“ šuolis
Iki viršūnės vos žingsnio pritrūko „Opel Grandland“, jis įvertintas 4,6 balo. „Vokiečio“, gaminto nuo 2017 iki 2024 m., kaina siekia nuo 8 iki 19 tūkst. eurų.
„Opel Grandland“ pasižymi gera garso izoliacija ir minkšta važiuokle. Ekonomiškas 1,6 turbodyzelio degalų sunaudojimas – vidutiniškai 6 l žiemą ir 5,5 l vasarą. Gera multimedijos sistema. Labai vertinamas žiemos paketas – šildomi priekinis stiklas ir vairas ypač naudingi mūsų klimato sąlygomis. Apskritai automobilis sukurtas taupiam naudotojui.
Tiesa, gale labai mažai vietos. Greitai dėvisi sėdynių užvalkalai. Dalį vairuotojų erzina traškanti durų apdaila. Įjungus variklį šaltu oru automatinė dėžė veikia vangiai, kol įšyla. Konkurentams nusileidžia valdymo srityje. Didesni ratlankiai žymiai sumažina komfortą – kelio nelygumai jaučiami gerokai labiau.
Prancūzų lyderis
Netikėtai apklausos čempiono titulą su 4,8 balo vidurkiu laimėjo „Renault Kadjar“. „Prancūzas“, gamintas nuo 2015 iki 2022 m., šiuo metu kainuoja nuo 7 iki 16 tūkst. eurų.
Nugalėtojo pranašumų gausu. Dyzeliniai 1,5 dCi varikliai sunaudoja tik 5–6 l/100 km, net ir mieste. Benzininiai 1,2 l varikliai gali būti labai taupūs važiuojant ramiai – 5,7 l/100 km.
Savininkai itin gerai įvertino „Renault Kadjar“ patikimumą: pavyzdžiui, nuvažiuota 148 tūkst. km per ketverius metus be jokių gedimų. Mažas apsisukimo spindulys, bet didelė prošvaisa leidžia drąsiai važiuoti bekele. Salone daug vietos, talpi bagažinė, gera garso įranga. Patogios sėdynės, surinkimas kokybiškas, salono plastikas neblizgus. Gausi „Intens“ komplektacija: šildomos sėdynės ir priekinis stiklas, galinio vaizdo kamera, navigacija, automatinis parkavimas, kelio ženklų atpažinimas, aklųjų zonų stebėjimas.
Lyderis turi ir trūkumų. Tarp jų – prasta garso izoliacija. 1,2 l benzininis variklis silpnas važiuojant užmiestyje. Gali trūkti galios – būtina gerai įvertinti situaciją prieš lenkiant. Automatinė dėžė kai kada vėluoja staigiai paspaudus akseleratorių, kai važiuojama mažu greičiu. Mažoka vietos kojoms, veidrodėlio aukščio reguliavimas ribotas – aukštesniems vairuotojams gali būti nepatogu.
Alternatyvų pakanka
Į penketuką nepateko, bet gana populiarus hibridinis pasirinkimas yra „Kia Niro“. Pietų Korėjos koncerno vadinamasis parketinis visureigis, gamintas nuo 2016 iki 2022 m., kainuoja nuo 9 iki 20 tūkst. eurų.
Šis įkraunamas hibridas leidžia kasdien važiuoti beveik nenaudojant degalų – iki 55 km gali įveikti elektros režimu. Vien elektrinėse versijose įmanoma be įkrovos sukarti 340 km atstumą. Regeneracinė stabdymo sistema padeda taupyti energiją. Geras pakabos darbas, valdymas lengvas ir prognozuojamas. Automobilis patogus ir ilgesnėms kelionėms. Ergonomiška vairuotojo vieta, stilingas ir modernus interjeras, apdaila geresnė nei daugelyje konkurentų. Net paprastesnėse versijose gausu įrangos: priekinės ir galinės šildomos sėdynės ir vairas, galinio vaizdo kamera, automatiniai žibintai, stoglangis.
Kai kurie savininkai teigia, kad „Kia Niro“ realios sąnaudos viršija deklaruojamas, net ir hibridiniuose modeliuose. Variklis dirba aukštomis apsukomis laisva eiga, o tai mažina efektyvumą. Varikliai gali būti vangūs, ypač važiuojant „Eco“ režimu, o sportinis režimas tik iš dalies kompensuoja galios trūkumą.
Salono mygtukų apšvietimas prastas, sunkiai įžiūrimi naktį, ekrano ryškumo valdymas neintuityvus. Autonominės sistemos neefektyvios, autopiloto ar eismo juostų palaikymo sistemos yra per jautrios.
