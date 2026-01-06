 Steve'as Witkoffas: Ukrainos saugumo protokolai iš esmės baigti

2026-01-06 22:47
BNS inf.

 Kyjivo sąjungininkai „iš esmės baigė“ susitarimą dėl saugumo garantijų Ukrainai, kai baigsis Rusijos karas prieš šalį, antradienį po derybų Paryžiuje pareiškė JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir pridūrė, kad teritoriniai klausimai yra problemiškiausia sritis.

Steve Witkoffas
Steve Witkoffas / AFP nuotr.

„Manome, kad iš esmės baigėme rengti saugumo protokolus, kurie yra svarbūs, kad Ukrainos žmonės žinotų, jog kai tai baigsis, tai baigsis visiems laikams“, – sakė jis ir pridūrė, kad „žemės pasirinkimo galimybės“ bus „svarbiausias klausimas“ ir „tikiuosi, kad galėsime dėl to pasiekti tam tikrų kompromisų“.

