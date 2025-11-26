Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu

Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su V. Putinu „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, rašė D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Paraleliai JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas derasi su Ukrainai, pridūrė D. Trumpas. Jis teigė, jog tikisi susitikti su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, „tačiau tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl šio karo pabaigos, arba pasiektas derybų baigiamasis etapas“.
Prieš tai D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kad užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą.
„Mes tai pasieksime“, – sakė D. Trumpas per renginį prieš Padėkos dieną Baltuosiuose rūmuose.
