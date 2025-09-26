Stipriausias gėrimas baikerių suvažiavime – komunijos vynas?

Baikerių suvažiavimai dažnai svaigiai triukšmingi – būna net muštynių. Bet kai jie sulekia į Portugalijos šiaurę, tai ten stipriausias gėrimas – komunijos vynas, o muzika – vargonų arba giesmės.
Kone 200 tūkst. portugalų motociklininkų rinkosi Fatimos šventovėje į Mišias. Tradiciją puoselėja jau dešimtmetį.
„Bėgant metams ši šalmų palaiminimo piligriminė kelionė tapo viena didžiausių. Tai proga susiburti ir bendrauti, vedant tikėjimo“, – pasakojo kunigas Carlos Cabecinhas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Čia būna pokalbių ir apie tikėjimą, ir, aišku, patarimų, kaip elgtis saugiai kelyje. O šalmai jau keliami aukštyn – vadinamajam šalmų laiminimui. Kunigai juos šlaksto šventintu vandeniu. Baikeriai tiki, kad Mergelė Marija juos saugos kelyje ištisus metus.
„Manau, mus vienija tikėjimas. O kai tik sėdu ant motociklo, visada prašau Dievo Motinos mane saugoti“, – tikino motociklininkė Marlene Seabra.
„Kasmet leidžiamės į šią piligriminę kelionę, nes tikime, kad ji Aukštybėse mus saugos“, – kalbėjo motociklininkas Manuel Santos.
Portugalijos statistika vis tik rodo, kad keliuose pavojinga: į avarijas vien pernai šalyje pateko kone 10 tūkstančių motociklininkų ir nusinešė 120 gyvybių.
