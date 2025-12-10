 Stokholme įteikti Nobelio premijų medaliai ir diplomai

Stokholme įteikti Nobelio premijų medaliai ir diplomai

2025-12-10 21:53
Lina Linkevičiūtė (DPA)

 Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas trečiadienį per ceremoniją sostinės Stokholmo koncertų salėje įteikė Nobelio premijų medalius ir diplomus 12-ai mokslininkų ir Vengrijos autoriui László Krasznahorkai.

Keliomis valandomis anksčiau Osle buvo įteikta Nobelio taikos premija, tačiau šių metų laureatė Venesuelos opozicijos politikė María Corina Machado ceremonijoje nedalyvavo.

Laureatų vardai ir pavardės buvo paskelbti spalio mėnesį. Visose keturiose mokslo kategorijose Nobelio institucijos atrinko maksimalų laimėtojų skaičių – po tris.

Šiais metais premijų vertė siekia 11 mln. Švedijos kronų – tai atitinka apie 1 mln. eurų. Apdovanojimai kiekvienais metais įteikiami gruodžio 10 d. – tai mokslininko ir premijų steigėjo Alfredo Nobelio (1833–1896) mirties metinių data.

 

 

