2025-12-16 17:57
BNS inf.

Švedijos sostinėje per pirmąją gruodžio pusę buvo užfiksuota vos pusvalandis saulės šviesos, todėl, jei ši tendencija išliks, šis gruodis taps tamsiausiu nuo 1934 metų, teigė meteorologai.

Tamsus Stokholmo gruodis: Švedijos sostinėje – tik pusvalandis saulės šviesos / Scanpix nuotr.

Švedija, kaip ir kitos Šiaurės šalys, yra įpratusi prie ilgų ir tamsių žiemų, kai dienos trumpesnės, o naktys ilgesnės.

Tačiau šis gruodis Stokholme buvo itin niūrus ir debesuotas, naujienų agentūrai AFP teigė Švedijos meteorologijos ir hidrologijos instituto (SMHI) meteorologas Viktoras Bergmanas.

„Kol kas gruodį – o mėnuo dar nesibaigė – saulės šviesos tebuvo pusvalandis, – sakė jis. – Turėjome nestabilių žemo slėgio sistemų su švelniais ir drėgnais orais, o tai atneša daug debesų. Nebuvo galimybės, kad dangus išsigiedrys.“

„Saulės taip pat buvo menka, ir jos spinduliai negalėjo išsklaidyti debesų“, – teigė jis.

Remiantis 1991–2020 metais surinktais duomenimis, Stokholme visą gruodį vidutiniškai būna apie 33 valandas saulės šviesos, sakė V. Bergmanas.

Jis teigė, kad artimiausiomis dienomis Stokholme gali pasirodyti saulė, „tačiau tai šiek tiek neaišku“.

Tamsiausias kada nors Švedijos sostinėje užfiksuotas gruodis buvo 1934 metais, kai saulės šviesos kiekis buvo toks minimalus, kad buvo „suapvalintas iki nulio valandų“, sakė V. Bergmanas.

Kitose Švedijos dalyse šį gruodį buvo šviesiau: pietrytiniame Karlskrunos mieste iki šiol buvo užfiksuota daugiausia saulės šviesos šalyje – 12 valandų.

Stokholme šią žiemą taip pat nebuvo didesnio snygio, o tai prisidėjo prie tamsos pojūčio, mat sniego atspindžiai ant žemės padėtų apšviesti aplinką.

V. Bergmanas mano, kad nepanašu, jog tai pasikeis, o Stokholmo gyventojai neturėtų sulaukti baltų Kalėdų.

„Kalėdų (prognozės) atrodo labai pesimistiškai“, – teigė jis.

