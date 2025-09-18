Sudano pagalbos tinklui ERRs paskirta Norvegijos žmogaus teisių premija

Sudane, kuris ir taip buvo viena skurdžiausių šalių pasaulyje, nuo 2023-iųjų balandžio vyksta kruvinas karas tarp reguliariosios kariuomenės ir sukarintų Greitojo palaikymo pajėgų (RSF). Abiem konflikto šalims vadovauja valdžios siekiantys generolai.
Per karą jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o daugiau kaip 14 mln. gyventojų buvo priversti palikti savo namus, rodo Jungtinių Tautų (JT) duomenys.
JT tai vadina didžiausia pasaulyje humanitarine krize. Dideles Sudano dalis yra apėmę badas ir cholera.
Rafto fondas pagerbė ERRs „už drąsų darbą siekiant apginti svarbiausią žmogaus teisę – teisę gyventi“.
Netrukus po pirmųjų karo šūvių šalyje, neturinčioje funkcionuojančių valstybės institucijų, infrastruktūros ar būtiniausių paslaugų, kilo solidarumo banga.
Nors ištekliai labai menki, kaimynysčių savanoriai greit įsteigė save išlaikančias „bendruomenių virtuves“ kaimynams pamaitinti, kartais – tiesiog einant nuo durų prie durų.
Judėjimas taip pat teikia pagalbą civiliams sveikatos priežiūros ir evakuacijos paslaugomis.
„Novatoriškos pastangos“
ERRs susiformavo iš pasipriešinimo komitetų, organizavusių demonstracijas už demokratiją per revoliuciją, kuri 2019-aisiais nutraukė diktatoriaus Omaro al Bashiro valdymą.
Judėjimas dabar vienija tūkstančius savanorių.
ERRs „gelbsti gyvybes ir palaiko žmogiškąjį orumą ten, kur viešpatauja skurdas ir neviltis“, nurodė Rafto fondas.
„Jų novatoriškos savitarpio pagalbos pastangos per piliečių dalyvavimą prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo ir yra svarbios kuriant geresnę ateitį“, – sakoma pareiškime.
Dažnai neveikiant komunikacijoms ir nesant daug žurnalistų, savanoriai taip pat vaidina svarbų vaidmenį dokumentuojant atakas prieš civilius.
Kaip naujienų agentūrai AFP sako liudininkai, abi konflikto pusės įtariai žiūri į savanorius. Kai kurie jų buvo nužudyti, išžaginti ar sumušti; jų pagalba neretai išgrobstoma.
Rafto fondas remdamasis žiniasklaidos pranešimais nurodė, kad nuo konflikto pradžios buvo nužudyta daugiau kaip 100 savanorių.
Fondas paragino abi puses susitarti dėl „ugnies nutraukimo ir kovų užbaigimo Sudane, dėl civilių gyvybių apsaugojimo Sudanui“.
„Raginame Greitojo palaikymo pajėgas ir Sudano ginkluotąsias pajėgas gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir apsaugoti humanitarinės pagalbos darbuotojus“, – priduriama pareiškime.
Norvegų istoriko ir žmogaus teisių aktyvisto Thorolfo Rafto vardu pavadintas apdovanojimas, kuris pirmą kartą buvo įteiktas 1987 metais, įteikiamas kartu su 20 tūkst. dolerių (16,9 tūkst. eurų).
Anksčiau šis apdovanojimas buvo paskirtas keturiems žmonėms: Mianmaro demokratijos lyderei Aung San Suu Kyi, Rytų Timoro prezidentui Jose Ramosui-Hortai, buvusiam Pietų Korėjos prezidentui Kim Dae-Jungui ir Irano žmogaus teisių aktyvistei Shirin Ebadi, vėliau gavusiai ir Nobelio taikos premiją, taip pat teikiamą Norvegijoje.
Nobelio taikos premijos laureatas bus skelbiamas spalio 10 dieną Osle.
