Sunkumų kamuojama Venesuela paleidžia dešimtis politinių kalinių

N. Maduro pareiškė, kad iškovojo teisę eiti prezidento pareigas trečią šešerių metų trukmės kadenciją, tačiau opozicija paskelbė rezultatus, kurie, pasak jos, liudija įtikinamą jos kandidato pergalę. Kilo masinės demonstracijos.
Per neramumus 28 žmonės neteko savo gyvybių, o apie 2,4 tūkst. žmonių, įskaitant dešimtis nepilnamečių, buvo sulaikyti, nes valdžios institucijos vykdė susidorojimą. Oficialūs duomenys rodo, kad nuo to laiko daugiau kaip 2 tūkst. žmonių buvo išlaisvinti. Kalėjimų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad laisvę atgavo dar 88 asmenys, kurie buvo sulaikyti „už nusikaltimus, įvykdytus ekstremistinių grupuočių smurtinių veiksmų akivaizdoje“.
Tai jau antras toks sunkumų kamuojamos N. Maduro administracijos, kuri užsitraukė JAV prezidento Donaldo Trumpo nemalonę, gestas per savaitę. Vyriausybė gruodžio 25 d. paskelbė apie 99 kalinių paleidimą „kaip konkrečią valstybės įsipareigojimo siekti taikos, dialogo ir teisingumo išraišką“.
N. Maduro pastaruoju metu siekia parodyti taikingesnę pusę, nes jis susiduria su D. Trumpo administracijos grasinimais imtis karinių veiksmų. D. Trumpas kaltina N. Maduro, kad šis remia narkotikų kontrabandą, terorizmą ir kitokius nusikaltimus.
D. Trumpas nuo rugpjūčio mėnesio didina spaudimą Karakasui – jis įsakė Karibuose dislokuoti didelius karinio jūrų laivyno pajėgumus, uždegė žalią šviesą smūgiams į įtariamus narkotikų laivus, sulaikė tanklaivius, gabenančius Venesuelos naftą, ir įsakė neoficialiai uždaryti Venesuelos oro erdvę.
Be to, D. Trumpas šią savaitę paskelbė, kad JAV pajėgos surengė smūgius į vietą, kurioje švartuojasi įtariami Venesuelos narkotikų laivai, o tai, regis, buvo pirmasis sausumos smūgis karinės kampanijos metu.
Venesuela kaltina Jungtines Valstijas bandymu nuversti N. Maduro, kad galėtų gauti prieigą prie šalies naftos išteklių. D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad N. Maduro žengtų „protingą“ žingsnį, jei atsistatydintų.
