 Suomija prisijungs prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos

Suomija prisijungs prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos

2026-09-14 12:29
BNS inf.

Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalys.

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<span>Suomija prisijungs prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos</span>
Suomija prisijungs prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos / Scanpix nuotr.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO.

„Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą“, – sakoma pareiškime.

Tai reiškia, kad prie prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.

Suomija turi 1,34 tūkst. kilometrų ilgio sieną su Rusija.

Šiame straipsnyje:
Europos gynyba
branduolinis atgrasymas
Prancūzija
Suomija

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