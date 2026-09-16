Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas pakomentavo Donaldą Trumpą, Rusiją ir pirtis

Nuo 2024-ųjų, kai pradėjo eiti pareigas, šios 5,6 mln. gyventojų turinčios Šiaurės šalies vadovas pelnė pripažinimą dėl savo diplomatinio meistriškumo. A. Stubbas palaiko glaudžius ryšius tiek su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tiek su D. Trumpu – pastarąjį ryšį sustiprino bendras golfo žaidimas.
58-erių politikas teigė nenorintis „pervertinti savo vaidmens ar santykių su JAV prezidentu“.
„Aš esu iš nedidelės valstybės, o jis atstovauja supervalstybei“, – kalbėjo jis prezidento rezidencijoje Helsinkio pakrantėje.
Kitas A. Stubbo susitikimas su D. Trumpu numatytas kitą savaitę Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose.
Pragmatiški santykiai
A. Stubbas apibūdino savo santykius su D. Trumpu kaip „labai pragmatiškus“ ir pridūrė: „Tačiau neturėkime iliuzijų (...) Prezidentas D. Trumpas yra itin savarankiškas žmogus ir daro maždaug tai, ką nori.“
Kaip pavyzdį jis pateikė situaciją, kai „Google“ praėjusią savaitę su dideliu trenksmu paskelbė apie mažiausiai 13 mlrd. eurų investicijas į su dirbtiniu intelektu susijusius projektus Suomijoje, o D. Trumpas pirmadienį „Truth Social“ tinkle paskelbė piktą žinutę.
„Nesu tuo patenkintas ir noriu, kad jie pakeistų savo mąstymą“, – rašė D. Trumpas.
Visgi A. Stubbas išliko optimistiškas.
„Mes džiaugiamės šia investicija ir manau, kad ji duos daug naudos dvišaliams JAV ir Suomijos santykiams“, – sakė jis.
Suomija, besiribojanti su Rusija 1,34 tūkst. kilometrų ilgio siena, sustiprino ryšius su JAV po to, kai 2023-iaisiais atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į JAV vadovaujamą NATO aljansą.
Tačiau D. Trumpo grasinimai šių metų pradžioje, esą Vašingtonui dėl nacionalinio saugumo priežasčių reikia kontroliuoti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją, – sukėlė nesutarimų su Europa.
„Suprantu, kad visa ši politinė retorika yra nemaloni, ir, žinoma, mes 100 procentų palaikome Daniją. Čia nėra jokių klausimų“, – kalbėjo A. Stubbas.
„Tačiau pažvelgus iš kitos pusės, manau, kad amerikiečiai pagaliau supranta Arkties svarbą“, – pridūrė jis, laikydamas JAV tikrai partneriu, o ne varžovu.
„D. Trumpas yra labai naudingas NATO“
A. Stubbas teigė, kad permainingas JAV lyderis buvo „labai naudingas NATO“, nepaisant dažnos kritikos šio karinio aljanso atžvilgiu.
„Valstybės narės padidino išlaidas gynybai, ypač tokia pasienio šalis kaip Suomija. Tai yra geras dalykas“, – sakė A. Stubbas.
Anksčiau A. Stubbas kalbėjo apie poreikį Europos vyriausybėms tiesiogiai bendrauti su Maskva, siekiant išspręsti karą Ukrainoje.
„Manau, kad tam tikru etapu turime atverti komunikacijos kanalus, nes, žinote, neįmanoma kalbėtis, jei paspaustas nutildymo mygtukas“, nors „kol kas nėra nustatyto laiko plano“.
A. Stubbas teigė aktyviai dirbantis su Norvegijos premjeru Jonu Gahru Store'u (Jonu Garu Stiore) vadinamajame „užkulisių biure“.
„Mes stengiamės padėti ukrainiečiams ten, kur galime geriausiai. Taip pat palaikome aktyvius pokalbių kanalus su amerikiečių derybininkais“, – pridūrė jis.
Tačiau idėja paskirti Europos „specialųjį pasiuntinį“, kuris kalbėtų vienu balsu – A. Stubbo pavardė net buvo minima – dabar atrodo blėstanti.
„Žinote, manau, visai aišku, kad Europa neturės vieno balso“, – sakė jis.
Pastarosiomis savaitėmis Europoje įvyko keletas „hibridinių atakų“, pavyzdžiui, sprogmenų prikrautas dronas buvo aptiktas Vokietijos oro uoste, o Berlynas dėl šio incidento apkaltino Maskvą.
A. Stubbas paragino europiečius „būti tvirtiems savo atsakomuosiuose veiksmuose“, susiduriant su Rusijos vykdomu hibridiniu karu žemyne.
„Manau, saugu teigti, kad riba tarp karo ir taikos išnyko, ir tai yra nauja realybė, kurioje dabar gyvename Europoje“, – sakė jis.
„Tiesiog išlikite šaltakraujiški, ramūs ir susikaupę, nueikite į pirtį, išsimaudykite, išanalizuokite situaciją ir veikite atitinkamai“, – tvirtino prezidentas.
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