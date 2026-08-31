Švedija perka iš Prancūzijos keturias fregatas

Ceremonija vyko prancūzų fregatoje „Amiral Ronarc’h“ – šis laivas priklauso tai pačiai klasei, kaip ir Švedijos užsakyti laivai, kuriuos stato prancūzų įmonė „Naval Group“.
Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 m. E. Macrono vizitas Švedijoje žymi „naują etapą“ gynybos bendradarbiavimo srityje, pabrėžė Eliziejaus rūmai. Prancūzija savo ruožtu gruodžio mėnesį užsisakė du švedų gamintojo „Saab“ žvalgybinius lėktuvus „GlobalEye“ už daugiau nei milijardą eurų.
Abiejų šalių gynybos ministrai Catherine Vautrin ir Palas Jonsonas, be to, pasirašė sutartį dėl glaudesnio bendradarbiavimo gynybos srityje.
E. Macronas ir U. Kristerssonas po to fregatoje turėjo susitikti pokalbio akis į akį. Vėliau numatytas prezidento susitikimas su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu.
Švedija yra tarp aštuonių šalių, su kuriomis Prancūzija nori glaudžiau bendradarbiauti branduolinio atgrasymo srityje. Pirmasis šių šalių susitikimas įvyko balandžio mėnesį, jam bendrai pirmininkavo Prancūzija ir Švedija. Prancūzija taip pat ketina prisidėti prie NATO pajėgų, kurios bus dislokuotos Suomijoje ir vadovaujamos Švedijos.
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