2025-10-31 16:33
Eglė Radušytė (LNK)

Švedija reaguoja į smurtą, todėl ketina už itin sunkius nusikaltimus bausti net 13 metų vaikus. Ar pavyks taip sutramdyti migrantų gaujų karus gatvėse, o gal už siūlomos reformos slypi dar baisesni pavojai?

Švedija siūlo bausti ir 13 metų vaikus / Asociatyvi Pexels nuotr.

Švedijoje vis mažesni vaikai tampa gaujų ginklais. Nusikaltėliai, ypač iš užsienio, verbuoja nepilnamečius sprogdinimams. Taip pat samdo juos kaip žudikus, esą naudojasi tuo, kad jaunesni nei 15 metų negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Tiesa, vyriausybė sako, kad atėjo metas tai keisti. Jos teigimu, statistika vis blogėja – pernai per pusmetį buvo apie 100 atvejų, kai vaikai įtarti atėmę gyvybę ar kėsinęsi žudyti. Tai net 3 kartus daugiau nei prieš metus.

„Vaikai turėtų būti vaikais, bet kai 13 metų asmuo yra įtariamas nusikaltėliu, nes vaikšto su ginklu, tuomet su juo negalima elgtis, kaip su bet kokiu vaiku. Reikia teisėsaugai įsikišti daug anksčiau“, – teigė Švedijos premjeras Ulf Kristersson.

Ilgai delsusi švedų vyriausybė pagaliau pristatė siūlymą – nuleisti baudžiamumo kartelę už itin sunkius nusikaltimus nuo 15 iki 13 metų.

Tiesa, būtų įkurti specialūs korpusai ar kalėjimai tokiems jauniems kaliniams, atskirai nuo vyresnių nuteistųjų. Tačiau teisės ekspertai įspėja ir apie grėsmes.

„Tai jau išbandė Danija. Ten amžiaus ribą sumažino iki 14 metų, tačiau nusikalstamumas tik padidėjo. Dėl to po 2 metų danai kartelę kilstelėjo atgal“, – kalbėjo teisininkas Kristofer Stahre.

Tikimasi, kad pasiūlymas įsigaliotų vasarą ir būtų taikomas 5 metus. Tačiau jį kritikuoja ir vaiko teisių gynėjai, esą jei įstatymai keisis, gaujos, galimai, ims išnaudoti jaunesnius vaikus.

