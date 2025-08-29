Tailando Konstitucinis Teismas nušalino premjerę

Devynių teisėjų kolegija nusprendė, kad birželio mėnesį vykusiame pokalbyje su įtakingu buvusiu Kambodžos lyderiu Hun Senu, kuris buvo nutekintas internete, ji nesilaikė premjerui keliamų etikos standartų.
Liepą Tailando Konstitucinis Teismas nušalino nuo pareigų šalies ministrę pirmininkę, grupei konservatyvių senatorių iškėlus bylą, kurioje Paetongtarn Shinawatra kaltinama pažeidusi ministro etiką per ginčą dėl sienos su Kambodža.
Užsitęsęs teritorinis ginčas gegužę peraugo į susirėmimus per sieną, per kuriuos žuvo vienas Kambodžos karys.
Kai Paetongtarn Shinawatrai paskambino Kambodžos valstybės vadovui Hun Senui aptarti įtampos, ji pavadino jį „dėde“, o Tailando kariuomenės vadą pavadino „priešininku“, sakoma nutekintame įraše, kuris sukėlė atgarsį.
Konservatyvių pažiūrų įstatymų leidėjai kaltina ją pataikavimu Kambodžai ir kenkimu kariuomenei, taip pat teigia, kad ji pažeidė konstitucines nuostatas, reikalaujančias iš ministrų „akivaizdaus sąžiningumo“ ir „etikos standartų“.
Naujausi komentarai