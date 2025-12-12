Tailando premjeras paleido parlamentą ir atvėrė kelią pirmalaikiams rinkimams

Šis žingsnis žengtas anksčiau nei tikėtasi ir vyksta atsinaujinus kruviniems susirėmimams tarp Tailando ir Kambodžos.
„Atstovų Rūmai paleidžiami siekiant surengti naujus visuotinius Atstovų Rūmų narių rinkimus“, – skelbiama oficialiajame leidinyje „Royal Gazette“ publikuotame dekrete.
Konservatyviajai „Bhumjaithai“ partijai atstovaujantis Anutinas Charnvirakulas premjeru tapo rugsėjį, kai teismas dėl etikos pažeidimo nušalino jo pirmtaką.
Anksčiau šiais metais jis pasižadėjo paleisti žemuosius rūmus – tai formalus žingsnis rinkimams paskelbti – ir surengti balsavimą 2026-ųjų pradžioje.
Buvo plačiai tikimasi, kad Anutinas Charnvirakulas paleis parlamentą tik po Kalėdų.
Sprendimas priimtas vėl įsiplieskus kovoms pasienyje su Kambodža, kur per susirėmimus žuvo mažiausiai 20 žmonių, o apie 600 tūkst. gyventojų, daugiausia Tailande, buvo priversti palikti namus.
„Kadangi administracija yra mažumos vyriausybė, o vidaus politinės sąlygos kupinos daugybės iššūkių, vyriausybė negali toliau nuolat, veiksmingai ir stabiliai tvarkyti valstybės reikalų“, – teigiama dekrete.
„Todėl tinkamas sprendimas yra paleisti Atstovų Rūmus ir surengti naujus visuotinius rinkimus“, – priduriama jame.
