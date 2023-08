Taivano prezidentė aplankys vienintelį sąjungininką Afrikoje Esvatinį

Tsai Ing-wen rugsėjo 5 dieną vyks į Esvatinį ir dalyvaus šios Afrikos valstybės Nepriklausomybės dienos ir karaliaus Mswati III (Msvačio III) gimtadienio iškilmėse, sakė jos atstovė spaudai Olivia Lin (Olivija Lin).

Prieš rugsėjo 8 dieną grįždama į Taibėjų, ji susitiks su karaliumi, aplankys vietos ligoninę ir Taivano remiamus projektus.

Olivia Lin žurnalistams sakė, kad šiuo vizitu siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir parodyti, kokią svarbą Taivanas teikia ištikimam sąjungininkui Esvatiniui.

Esvatinis, anksčiau vadintas Svazilandu, yra viena iš 13 šalių, kurios oficialiai pripažįsta Taivaną, o ne Kiniją, savivaldžią salą laikanti savo teritorija.

Be to, tai paskutinė Taivano diplomatinė sąjungininkė Afrikoje po to, kai 2018 metais Burkina Fasas nutraukė ryšius su Taibėjumi ir pasirinko Pekiną.

Nuo 2016 metų, kai Tsai Ing-wen atėjo į valdžią, Kinija, pablogėjus santykiams, atėmė devynias Taibėjaus diplomatines sąjungininkes.

Ji taip pat sustiprino karinį spaudimą.

Balandį, po to, kai Tsai Ing-wen Kalifornijoje susitiko su JAV Atstovų Rūmų pirmininku Kevinu McCarthy (Kevinu Makarčiu), Kinijos kariuomenė surengė tris dienas trukusias pratybas, imituodama salos blokadą.

Penktadienį paskelbus apie Tsai Ing-wen vizitą į Afriką, Taivano gynybos ministerija pranešė, kad nuo 7 val. ryto (2 val. Lietuvos laiku) aplink salą aptiko 22 Kinijos karo lėktuvus.

Ministerija nurodė, kad 13 iš jų kirto Taivaną ir žemyninę Kiniją skiriančio sąsiaurio vidurio liniją arba įskrido į Taivano oro gynybos identifikavimo zoną (ADIZ).

Be to, orlaivis kartu su penkiais karo laivais vykdė bendrą kovinį patruliavimą aplink Taivaną, sakoma pranešime.

Pekinas taip pat surengė karines pratybas anksčiau šį mėnesį, po to, kai Taivano viceprezidentas Lai Ching-te (Lai Čingtė) grįžo iš vizito Paragvajuje, kurio metu buvo surengti du sustojimai JAV, ir uždraudė mangų importą iš salos.