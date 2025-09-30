Talibanas, kovodamas su „blogiu“, visoje šalyje atjungė interneto ir telefono ryšį

Talibano valdžia, siekdama užkirsti kelią „blogiui“, anksčiau šį mėnesį pradėjo atjunginėti spartųjį interneto ryšį kai kuriose provincijose.
Pirmadienio vakarą mobiliojo ryšio signalas ir interneto paslaugos palaipsniui silpo, kol, interneto stebėjimo tarnybos „NetBlocks“ duomenimis, ryšio stiprumas liko mažiau nei vienas procentas įprasto lygio.
Tai pirmas kartas nuo 2021 metų – kai Talibano vyriausybė laimėjo sukilimą ir įvedė griežtą islamo teisės variantą – kad šalyje būtų nutrauktos komunikacijos.
„Esame akli be telefonų ir interneto, – Kabule sakė 42 metų parduotuvės savininkas Najibullah. – Visas mūsų verslas priklauso nuo mobiliųjų telefonų. Pristatymai vyksta per mobiliuosius telefonus. Tai tarsi atostogos, visi sėdime namie. Rinka visiškai įšaldyta.“
Likus minutėms iki šio įvykio vyriausybės pareigūnas perspėjo AFP, kad bus nutrauktas šviesolaidis, o tai turės įtakos ir mobiliojo ryšio paslaugoms.
Pasak jo, bus išjungti „aštuoni ar devyni tūkstančiai telekomunikacijų bokštų“, pridurdamas, kad pertrūkis tęsis „iki atskiro pranešimo“.
„Nėra jokio kito būdo ar sistemos susisiekti... bankų sektorius, muitinės, viskas visoje šalyje bus sutrikdyta“, – sakė pareigūnas, prašęs neminėti jo pavardės.
Kibernetinį saugumą ir interneto valdymą stebinti organizacija „Netblocks“ teigė, kad komunikacijų nutraukimas „atrodo panašus į tyčinį paslaugų atjungimą“.
AFP prarado ryšį su savo biuru sostinėje Kabule apie 17.45 val. (13.15 val. Grinvičo laiku).
„Dėl išjungimo visiškai nebeturiu ryšio su savo šeima Kabule, – trumpąja žinute AFP pranešė Omane gyvenantis 40 metų afganistanietis, prašęs neskelbti jo pavardės. – Nežinau, kas vyksta, esu labai susirūpinęs.“
Telefono paslaugos dažnai teikiamos internetu, naudojantis tomis pačiomis šviesolaidinio kabelio linijomis, ypač šalyse, kuriose telekomunikacijų infrastruktūra yra ribota.
Pastarosiomis savaitėmis interneto ryšys buvo itin lėtas arba su pertrūkiais.
Rugsėjo 16 d. Balcho provincijos atstovas spaudai Attaullah Zaidas sakė, kad Talibano lyderio įsakymu šiaurinėje provincijoje visiškai uždraustas šviesolaidinis internetas.
„Tokios priemonės buvo imtasi siekiant užkirsti kelią blogiui, o visoje šalyje bus įdiegtos alternatyvios galimybės ryšio poreikiams patenkinti“, – rašė jis socialinėje žiniasklaidoje.
AFP korespondentai pranešė apie tokius pačius apribojimus šiaurinėse Badachšano ir Tacharo provincijose, taip pat pietinėse Kandaharo, Helmando, Nangarharo ir Uruzgano provincijose.
9 350 km ilgio šviesolaidinį tinklą, kurį daugiausia nutiesė buvusios JAV remiamos vyriausybės, Kabulas dar pernai vadino „prioritetu“, siekiant suartinti šalį su likusiu pasauliu ir ištraukti ją iš skurdo.
