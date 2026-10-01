Teismas sustabdė pirmą per daugiau kaip 200 metų moters egzekuciją Tenesyje

Likus vos valandai iki Christos Pike egzekucijos mirtina injekcija, Šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti, praėjus trims dešimtmečiams po bendramokslės nužudymo.
Ch. Pike buvo18 metų, kai kartu su savo vaikinu jaunimo profesinio mokymo stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer.
Nužudymas patraukė visos šalies dėmesį, kai ant C. Slemmer kūno buvo rastas ant krūtinės išraižytas pentagramos simbolis, dažnai siejamas su satanizmu.
„Teisingumo interesai reikalauja trumpam sustabdyti egzekuciją, kad būtų galima tinkamai išnagrinėti šalių pateiktus išsamius argumentus“, – sakoma teismo nutartyje.
Teismas nagrinės, ar buvo atsižvelgta į įtarimus, kad vaikystėje Ch. Pike patyrė seksualinę prievartą.
Ši byla sukėlė diskusijas dėl mirties bausmės skyrimo jauniems nusikaltėliams.
Ch. Pike advokatai įrodinėjo, kad jai turėtų būti suteikta malonė dėl jauno amžiaus ir psichikos sveikatos problemų nužudymo metu.
„Ji buvo vos 18-os, kai įvykdė nusikaltimą, ir turėjo sunkių psichikos sveikatos sutrikimų“, – sakoma malonės prašyme, pateiktame Tenesio gubernatoriui Billui Lee. Šis sakė nesikišiantis.
JAV Aukščiausiasis Teismas antradienį atmetė prašymą sustabdyti egzekuciją. Tame prašyme buvo teigiama, kad Ch. Pike patirta seksualinė prievarta, potrauminio streso sutrikimas ir kraujo liga reikštų, jog mirtina injekcija sukeltų „nereikalingų kančių“.
Ch. Pike, vienintelė moteris Tenesio mirties bausmės laukiančiųjų sąraše, turėjo būti nužudyta mirtina injekcija trečiadienį 10 val. Riverbendo griežčiausio saugumo kalėjime Nešvilyje.
Nepriklausomi Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai paragino JAV vyriausybę ir Tenesio valdžios institucijas nedelsiant sustabdyti egzekuciją ir pakeisti nusikaltėlei skirtą mirties bausmę.
"Pike egzekucija vainikuotų sunkų fizinių ir psichologinių kančių kelią, paženklintą smurto vaikystėje ir beveik tris dešimtmečius trukusio kalinimo vienutėje mirtininkų kameroje“, – teigė jie.
Mirties bausmių informacijos centro duomenimis, nuo 1976 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo įvykdyta tik 18 moterų egzekucijų. Šiais metais iki rugsėjo 24 d. JAV buvo įvykdytos mirties bausmės 28 nuteistiesiems.
Kaip rodo naujausia reprezentatyvi „Pew“ tyrimų centro apklausa, du trečdaliai JAV suaugusiųjų pritaria mirties bausmei asmenims, nuteistiems už žmogžudystę. Vis dėlto 59 proc. mano, kad mirties bausmė nepadeda atgrasyti nuo sunkių nusikaltimų.
Naujausi komentarai