Teismas: Trumpas gali panaikinti muitų išimtį mažoms siuntoms

Praėjusiais metais D. Trumpas ėmėsi veiksmų, siekdamas panaikinti „de minimis“ išimtį siuntiniams, kurių vertė neviršija 800 JAV dolerių, motyvuodamas tuo, kad mažos vertės siuntos naudojamos siekiant išvengti muitų ir kontrabandai gabenti narkotikus.
Tai sukėlė susirūpinimą mažosioms įmonėms, kurios, ekspertų teigimu, turi mažiau atsargų, kad galėtų amortizuoti sukrėtimus, skirtingai nuo didesnių platformų, kaip Kinijoje įkurtos „Shein“ ir „Temu“. Abi šios platformos nukentėjo, kai Vašingtonas anksčiau panaikino išimtį Kinijos produktams.
Nors teisiniame skunde buvo teigiama, kad D. Trumpas neturėjo įgaliojimų panaikinti šią išimtį, JAV tarptautinis prekybos teismas nusprendė, kad tai buvo leidžiama.
D. Trumpas socialiniame tinkle paskelbtame įraše šį sprendimą pavadino „didžiule pergale“ ir teigė, kad ši nuostata „tapo milžiniška spraga muitų vengėjams“ ir kitiems.
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