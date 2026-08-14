 Teismas: Trumpas gali panaikinti muitų išimtį mažoms siuntoms

Teismas: Trumpas gali panaikinti muitų išimtį mažoms siuntoms

2026-08-14 15:28
BNS inf.

JAV prekybos bylų teismas ketvirtadienį nusprendė, kad prezidentas Donaldas Trumpas gali panaikinti muitų išimtį į šalį įvežamoms mažoms siuntoms. Tokiu būdu teismas atmetė skundą dėl ankstesnio JAV vadovo sprendimo.

<span>Teismas: Trumpas gali panaikinti muitų išimtį mažoms siuntoms</span>
Teismas: Trumpas gali panaikinti muitų išimtį mažoms siuntoms / Scanpix nuotr.

Praėjusiais metais D. Trumpas ėmėsi veiksmų, siekdamas panaikinti „de minimis“ išimtį siuntiniams, kurių vertė neviršija 800 JAV dolerių, motyvuodamas tuo, kad mažos vertės siuntos naudojamos siekiant išvengti muitų ir kontrabandai gabenti narkotikus.

Tai sukėlė susirūpinimą mažosioms įmonėms, kurios, ekspertų teigimu, turi mažiau atsargų, kad galėtų amortizuoti sukrėtimus, skirtingai nuo didesnių platformų, kaip Kinijoje įkurtos „Shein“ ir „Temu“. Abi šios platformos nukentėjo, kai Vašingtonas anksčiau panaikino išimtį Kinijos produktams.

Nors teisiniame skunde buvo teigiama, kad D. Trumpas neturėjo įgaliojimų panaikinti šią išimtį, JAV tarptautinis prekybos teismas nusprendė, kad tai buvo leidžiama.

D. Trumpas socialiniame tinkle paskelbtame įraše šį sprendimą pavadino „didžiule pergale“ ir teigė, kad ši nuostata „tapo milžiniška spraga muitų vengėjams“ ir kitiems.

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JAV muitai

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