Teismas uždraudė Trumpui deportacijoms pasitelkti karo meto įstatymą

Pirmą kartą D. Trumpas pasinaudojo 1798 metais priimtu Užsienio priešų įstatymu (AEA) kovo 15 dieną ir išskraidino du pilnus lėktuvus asmenų, įtariamų ryšiais su gauja „Tren de Aragua“ (TDA), į maksimalaus saugumo kalėjimą Salvadore.
Šimtmečių senumo įstatymas, kuris praėjusį kartą buvo pasitelktas sulaikant japonų kilmės amerikiečius Antrojo pasaulinio karo metais, jau kuris laikais sulaukia teisinių iššūkių.
Penktosios JAV apygardos apeliacinis teismas antradienį sprendimą priėmė dviem balsais iš trijų ir tvirtino, jog D. Trumpas negali pasiremti šiuo įstatymu vykdydamas deportacijas iš Teksaso, Luizianos ir Misisipės.
„Mes priėmėme sprendimą, jog neįvyko jokia invazija ar piktybinis įsiveržimas“, – pabrėžė teisėjas Leslie Southwickas (Leslis Sautvikas).
„Tad mes nusprendėme, jog ieškovai, tikėtina, įrodys, kad AEA buvo netinkamai panaudotas“, – sakė jis.
Minimas įstatymas leidžia vyriausybei sulaikyti ir deportuoti priešiškų šalių piliečius karo ar invazijos, priešiško įsiveržimo atvejais.
L. Southwickui ir teisėjai Irmai Carillo Ramirez sutarus buvo priimtas preliminarus deportacijų draudimas.
Nesutiko teisėjas Andrew Oldhamas, teigdamas, jog AEA taikymas priklauso nuo politinių situacijos vertinimų.
„Nuo mūsų valstybės sukūrimo iki prezidento Trumpo antro atėjimo į valdžią teismai niekada nekvestionavo prezidento galios panaudoti šį įstatymą“, – rašė A. Oldhamas.
Teisiniai iššūkiai D. Trumpui dėl AEA taikymo, tikėtina, pasieks ir aukščiausiąjį JAV teismą.
Respublikono prezidentinė kampanija rėmėsi pažadu deportuoti milijonus nelegalių migrantų. Nemaža dalis jo vykdomųjų įsakų, susijusių su šia problema, sulaukė pasipriešinimo iš teisėjų visoje šalyje.
Atėjęs į valdžią D. Trumpas dislokavo karių prie sienos su Meksika, pradėjo taikyti muitus Meksikai ir Kanadai dėl esą nepakankamų pastangų stabdyti nelegalius migrantus bei suteikė nusikalstamoms gaujoms, tokioms kaip TDA ir MS-13, teroristinių grupuočių statusą.
Kitas federalinis apeliacinis JAV teismas praeitą savaitę laikinai uždraudė D. Trumpo administracijai atimti laikinosios apsaugos statusą daugiau nei 600 tūkst. venesueliečių, gyvenančių JAV.
Anot tyrimų centro „Pew Research Center“, 2024-ųjų kovą Jungtinėse Valstijose gyveno apie 1,2 mln. žmonių, galinčių įgyti arba jau turinčių laikinosios apsaugos statusą. Venesueliečiai sudarė didžiausią šios grupės dalį.
