„Toyota“ importuos JAV pagamintus automobilius

JAV prezidentas įvedė skausmingus importo muitus įvairioms pasaulio šalims, siekdamas padėti savo šalies gamintojams ir sumažinti milžinišką prekybos deficitą.
Japonijos įmonės kasmet parduoda milijonus automobilių JAV, tačiau amerikietiški automobiliai Japonijoje yra retas reiškinys.
„Jie neperka mūsų automobilių, o mes iš jų nuperkame milijonus!“ – balandį sakė D. Trumpas, kaltindamas Japoniją, kad ši su savo sąjungininke „labai blogai elgiasi prekybos srityje“.
Tačiau penktadienį „Toyota“ paskelbė, kad trys populiariausi jos modeliai JAV – sedanas „Camry“, visureigis „Highlander“ ir pikapas „Tundra“ – nuo kitų metų bus parduodami Japonijoje.
Šiuo žingsniu siekiama „patenkinti įvairius daugybės klientų poreikius ir kartu padėti gerinti Japonijos bei JAV prekybos santykius“, teigiama bendrovės pranešime.
„Toyota“ yra antra pagal pardavimus automobilių gamintoja Jungtinėse Valstijose, kur praėjusiais metais pardavė daugiau nei 2,3 mln. automobilių.
Tuo tarpu JAV automobilių pramonės lyderė „General Motors“ Japonijoje pardavė tik 587 „Chevrolet“ ir 449 „Cadillac“ automobilius, o „Ford“ iš rinkos pasitraukė beveik prieš dešimtmetį.
Amerikietiški automobiliai dažnai yra per dideli vietos keliams, be to, vairas paprastai yra ne toje pusėje.
Iš šių trijų modelių pikapas „Tundra“ „yra pats tikriausias amerikietiškos kultūros įkūnijimas“, teigė „Toyota“.
Šis pranešimas paskelbtas po to, kai praėjusį mėnesį pirmaujanti automobilių gamintoja paskelbė apie 10 mlrd. dolerių vertės investicijas JAV.
