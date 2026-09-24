Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Xi

D. Trumpas siekė pabrėžti bendrus šalių interesus, nepaisant besitęsiančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui.
JAV vadovas surengė prabangią priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą Baltuosiuose rūmuose, o vėliau lyderiai susitiko deryboms Ovaliajame kabinete.
Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas.
D. Trumpas pasidžiaugė, jo žodžiais tariant, „puikia draugyste“ su Xi Jinpingu.
„Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę – iš tikrųjų labai puikią draugystę, – pagrįstą abipuse pagarba ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais“, – sakė D. Trumpas, abiem lyderiams sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose.
JAV prezidentas taip pat pareiškė, kad per derybas Baltuosiuose rūmuose su Kinijos lyderiu aptars „aktualius klausimus“, įskaitant dirbtinį intelektą (DI).
„Šio vizito metu taip pat aptarsime aktualius saugumo, technologijų ir superintelekto – SI – klausimus. Sprendimai, kuriuos šiandien priimsime šiose srityse, gali skatinti taiką ir gerovę ateinančius dešimtmečius“, – teigė D. Trumpas, pavartodamas terminą, kuriuo siūlo pervadinti DI.
Xi Jinpingas savo ruožtu paragino dvi didžiausias pasaulio ekonomikas „stiprinti komunikaciją“ ir pridūrė, kad jos turi bendrą atsakomybę skatinti žmonijos vystymąsi.
„Kinija ir Jungtinės Valstijos, kaip dvi didžiosios valstybės, prisiima istorinę atsakomybę skatinti žmonijos vystymąsi ir pažangą, – sakė jis. – Turėtume stiprinti komunikaciją.“
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