Trumpas: derybos tarp Putino ir Zelenskio gali įvykti labai greitai

Ovaliajame kabinete žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas ir V. Zelenskis susitarė dėl aukščiausiojo lygio susitikimo, D. Trumpas atsakė: „Yra labai gera perspektyva, kad jie susitars“.
„Dar nenusprendėme kur, bet šiandien su prezidentu Putinu turėjome labai gerą pokalbį... Tas kelias buvo ilgas ir tebėra ilgas, bet yra didelė tikimybė, kad labai greitai įvyks susitikimas“, – sakė JAV prezidentas.
Anksčiau trečiadienį D. Trumpas informavo Europos partnerius, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, apie V. Putino ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo susitikimą Kremliuje.
Vokietijos vyriausybės šaltiniai naujienų agentūrai dpa sakė, kad per pokalbį D. Trumpas išreiškė ketinimą greitai susitikti su V. Putinu asmeniškai.
Tuo tarpu laikraštis „The New York Times“, remdamasis dviem su šiuo planu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad D. Trumpas ketina asmeniškai susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę ir kad netrukus po to įvyks trišalis susitikimas su V. Zelenskiu.
JAV transliuotojas CNN, remdamasis šaltiniu vienoje Europos šalies vyriausybėje, pranešė, kad D. Trumpas sakė „ketinantis susitikti su V. Putinu ir V. Zelenskiu jau kitą savaitę“.
Trečiadienį, likus kelioms dienoms iki D. Trumpo nustatyto galutinio termino dėl paliaubų Ukrainoje, V. Putinas ir S. Witkoffas Kremliuje turėjo maždaug trijų valandų trukmės susitikimą. Maskva derybas pavadino „naudingomis ir konstruktyviomis“, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
D. Trumpas sakė, kad susitikimas buvo „labai produktyvus“ ir buvo padaryta „didelė pažanga“.
„Visi sutinka, kad šis karas turi būti užbaigtas, ir mes dirbsime, kad tai pasiektume artimiausiomis dienomis ir savaitėmis“, – pridūrė jis.
Neaišku, kiek toli D. Trumpas, dažnai besigiriantis savo tvirtais asmeniniais santykiais su V. Putinu, yra pasirengęs eskaluoti situaciją, jei jo penktadienio ultimatumas bus ignoruojamas.