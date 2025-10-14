Trumpas: Erdoganas gali padėti užbaigti karą Ukrainoje

Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai sakė būdamas lėktuve, kuriuo grįžo į JAV po vizito Artimuosiuose Rytuose.
„Erdoganas gali“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar kiti lyderiai, ypač Turkijos prezidentas, gali padėti sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą.
Pasak D. Trumpo, Rusija gerbia Turkijos vadovą. „Jį gerbia Putinas. Ir jis yra mano draugas“, – sakė jis.
D. Trumpas pabrėžė, kad jis sutaria tik su tvirtais, o ne silpnais lyderiais, pridurdamas, kad R. T. Erdoganas su juo taip pat puikiai bendrauja.
„Žinote, kai NATO turi problemų su Erdoganu – o jie dažnai turi – jie skambina man prašydami, kad aš pasikalbėčiau su juo. Ir nėra buvę, kad man nepavyktų“, – sakė D. Trumpas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau sakė, kad penktadienį Vašingtone planuoja susitikti su D. Trumpu. Pasak Ukrainos vadovo, jis ketina pasiūlyti keletą žingsnių, kurie padėtų pasiekti taiką, ir aptarti jų seką.