 Trumpas: manau, kad tai labai nepagarbu NATO

Trumpas: manau, kad tai labai nepagarbu NATO

2025-10-15 07:20
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė svarstantis įvesti muitus Ispanijai kaip bausmę už tai, kad ji nepasiekė NATO nustatyto 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos išlaidų tikslo.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Manau, kad tai labai nepagarbu NATO. Tiesą sakant, galvojau apie prekybos bausmių skyrimą muitais už tai, ką jie padarė, ir galbūt tai padarysiu“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.

Praėjusią savaitę D. Trumpas pasiūlė pašalinti Ispaniją iš NATO, nes ji nesugeba patenkinti jo inicijuoto didesnių išlaidų gynybai reikalavimo.

Birželį 32 valstybes vienijanti NATO susitarė per ateinantį dešimtmetį smarkiai padidinti išlaidas gynybai. Jaučiamas spaudimas iš D. Trumpo, kuris grasino nubausti Madridą per prekybos sritį už pasipriešinimą naujam penkių procentų BVP tikslui.

Tačiau Ispanija – santykinai viena iš mažiausiai gynybai išleidžiančių NATO šalių – tvirtino, kad Madridui nebūtina pasiekti numatyto lygio.

Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) teigė, kad Ispanija turėtų siekti savo pačios pajėgumų tikslų, o ne fiksuotų išlaidų tikslų, į savo skaičiavimus įtraukdamas ir kibernetinio saugumo bei aplinkos apsaugos sritis.

„Ispanija yra įsipareigojusi ir visateisė NATO narė. Ji laikosi savo pajėgumų tikslų taip pat kaip ir Jungtinės Valstijos“, – po D. Trumpo grasinimo pašalinti sakė Ispanijos vyriausybės šaltiniai.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Ispanija
muitai
NATO gynybos išlaidos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų